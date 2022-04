Sorana Cîrstea a debutat cu victorie la turneul WTA 250 de la Istanbul

Sorana Cîrstea în vârstă 32 de ani , pe care îl începe din postura de campioană en-titre.

Jucătoarea din Târgoviște vrea să-și apere titlul cucerit la turneul din Turcia în anul 2021. A fost cel de-al doilea trofeu WTA cucerit de iubita lui Ion Ion Țiriac în carieră.

Românca a avut parte de un start cu peripeții, ploaia amânându-i partida din primul tur. În cele din urmă, după ce a învins o altă adversară decât cea cu care era programată inițial să joace.

Sportiva s-a impus în 77 de minute de joc, scor 6-4, 6-1, în fața Kamillei Rakhimova, intrată în turneu după retragerea Aliaksandrei Sasnovich.

Sorana Cîrstea își apără titlul în turneul din Turcia dotat cu premii de 251.750 de dolari, pe care l-a câștigat anul trecut, în finala cu Elise Mertens, scor 6-1, 7-6. , după cel de la Tashkent, din 2008.

„Sorana Cîrstea se întoarce să își apere titlul! Jucătoarea care a cucerit trofeul în 2021 va fi pe teren la TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul”, a fost anunțul de pe tennischampionship.istanbul.

A nice start to the tournament for Sori. The score doesn’t show how much a fight Rakhimovia actually put up. But Sori hit some amazing winners and played great throughout to get the victory. Sorana Cirstea defeated Kamilla Rakhimova 6-4, 6-1.

— Romanian Tennis (@WTARomania)