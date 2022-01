Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la Australian Open, învingând-o pe Anastasia Pavlyuchenkova (VIDEO)

Încă o victorie pentru România, sâmbătă la Australian Open. După ce Simona Halep a învins-o fungerător pe jucătoarea Danka Kovinic, și Sorana Cîrstea s-a impus decisiv în jocul contra rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova, o jucătoare foarte greu de învins. Meciul s-a terminat cu scorul de 6-3, 2-6, 6-2, după o oră şi 42 de minute.

Astfel, ambele românce s-au calificat în optimile competiției.

Anastasia never goes down without a fight, and tonight was no different. After Sori took the 1st set, Anastasia came back and won the 2nd. But in the decider it was all Sori to take the match. Sorana Cirstea defeated Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 2-6, 6-2.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/Lsam9MSGcG

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 22, 2022