Simona Halep, victorie fulgerătoare în turul 3 de la Australian Open. Mesajul transmis imediat după meci (VIDEO)

Simona Halep s-a calificat sâmbătă dimineață în optimile de finală ale turneului Australian Open, după o victorie fulgerătoare împotriva jucătoarei Danka Kovinic. Meciul a durat doar 64 de minute și s-a terminat cu 6-2, 6-1.

Imediat după succesul din turul 3, Simona Halep a lăsat un mesaj pentru fani pe camera de filmat: „Zâmbește mereu”.

„Mă simt în formă. Presiunea este scăzută. Am așteptări mari de la mine pentru că am muncit mult în extrasezon. Nu m-am accidentat, iar acest lucru îmi dă o stare psihică bună și încredere, a declarat Simona Halep imediat după ieșirea de pe teren, potrivit WTA INSIDER.

Halep: „I feel fresh. I feel that the pressure is off. I feel also that I have expectations from myself, but they are good expectations b/c I have worked a lot in the off-season. I have no injuries. That helps me to be in a good spot mentally and also with confidence.: #AusOpen pic.twitter.com/7dIIK5zQq7

— WTA Insider (@WTA_insider) January 22, 2022