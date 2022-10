Toni Iuruc, primele declarații despre suspendarea Simonei Halep pentru dopaj. Cum a reacționat fostul soț al tenismenei

Agenția Internțională de Integritate a Tenisului (ITIA) a confirmat că Simona Halep deoarece a fost testată pozitiv pentru roxadustat, o substanță interzisă în sport.

Testul antidoping a avut loc la US Open 2022, turneu pe care dubla-câștigătoare de Grand Slam l-a părăsit încă din primul tur, după una dintre cele mai slabe prestații din acest an.

„În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a declarat Simona Halep.

Vestea că a fost suspendată Simona Halep, primul nume greu din tenisul feminin într-o asemenea situație după Maria Sharapova, a făcut .

Toni Iuruc, despre suspendarea Simonei Halep pentru dopaj: „Sunt realmente surprins”

Toni Iuruc, fostul soț al tenismenei, a declarat pentru că este „realmente surprins”.

„Nu știu despre ce este vorba. Aflu acum, de la dumneavoastră, sunt realmente surprins. Nu am ce să spun mai multe, nu am ce să comentez”, a spus Toni Iuruc.