UEFA și-a dat acordul cu privire la utilizarea steagurilor cu simbolul Ungariei Mari

Asociația Europeană de Fotbal (UEFA) a răspuns pozitiv la solicitarea Asociației Maghiare de Fotbal (MLSZ) de a nu trata „simbolul istoric maghiar” ca pe un simbol motivat politic.

UEFA a decis că simbolul poate să apară în meciurile echipei naționale a Ungariei, potrivit declarației asociației maghiare.

La începutul lunii februarie, președintele MLSZ, Sándor Csányi, a încercat să convingă UEFA să accepte simbolul Marii Ungare. Raportul asociației interne arată că a avut succes.

„MLSZ a cerut o rezoluție clară de la UEFA și FARE cu privire la permisiunea de a afișa simbolul istoric. Acceptând argumentul MLSZ, cele două organizații au recunoscut că doar culorile hărții istorice a Ungariei și ale benzii Árpád nu constituie un comportament rasist, dar acest lucru nu se aplică simbolurilor și inscripțiilor suplimentare plasate pe draperii, precum și scandările fanilor. Pe toate acestea, asociația va permite introducerea draperiilor în următoarele două meciuri”, arată raportul asociației, potrivit .

According to UEFA’s statement, the symbol of Greater Hungary return to national matches of Hungary.The MLSZ considers it a significant step forward that the molino containing only the map of „historical Hungary” and the HU national colors does not mean a disciplinary offence.1/3

