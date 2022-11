WTA, decizie controversată vizavi de Simona Halep. Românca a fost „alungată” de la un eveniment tradițional, de la care nu putea lipsi

Asociația Tenisului Feminin vine cu o decizie controversată după , înaintea acordării tradiționalelor distincții și premii la final de an.

Se pare că românca, care era abonată la nominalizările WTA, a fost „alungată” de la tradiționalul eveniment din 2022, potrivit .

WTA a transmis nominalizările pentru anul 2022, însă Simona Halep, dubla campioană de Grand Slam, se pare că în niciuna dintre anchetele forului mondial.

Cu toate că românca era îndreptățită să candideze la cel puțin unul dintre premiile acordate de WTA în 2022, Simona Halep a fost „alungată” din anchetele respective în urma scandalului de dopaj.

Jucătoarea anului – Caroline Garcia (Franța), Coco Gauff (SUA), Ons Jabeur (Tunisia), Jessica Pegula (SUA), Elena Rybakina (Kazahstan) și Iga Swiatek (Polonia).

