De necrezut! Ce a putut găsi un bărbat din Oradea în şaorma?

O cină ce trebuia să fie reușită s-a transformat într-un coșmar, într-un fast-food din Oradea. Un bărbat a avut parte de un „musafir nepoftit” în mâncarea pe care a comandat-o.

Acesta a filmat tot și a postat pe rețelele de socializare.

Unde s-a întâmplat evenimentul neplăcut?

Evenimentul a avut loc într-un mall din Oradea, unde Daniel Moise a mers să mănânce alături de fiul său și unde a comandat un kebab. Când acesta a vrut să mănânce, a constat că .

Daniel Matei nu a stat mult pe gânduri, a luat telefonul mobil și a filmat întreaga scenă. Vrând să obțină explicații pentru cele întâmplate, bărbatul a mers la angajații fast food-ului.

Ce reacție a avut personalul fast food-ului?

Bărbatul a fost foarte surprins când, drept scuză, un angajat s-a justificat spunând că , de fapt, de pe frunzele de salată direct la el în farfurie.

Mai mult, acesta a spus că nu înțelege cum s-a întâmplat așa ceva, mai ales că legumele au fost spălate sub un jet puternic de apă.

”Am mers cu fiul meu, după ora 17, la un fast food din mall Oradea. Eu mi-am luat un kebab cu 31 de lei. Am luat o bucată din salată, iar apoi am văzut că se mişcă ceva. A ieşit apoi melcul, care se plimba pe farfurie.

Am chemat şeful de sală, i-am explicat şi arătat ce am găsit. Iar el mi-a răspuns că pot să comand altceva fără cost şi că salata e spălată sub presiune. Eu i-am zis că nu mai vreau să mănânc nimic, aşa că mi-au dat banii înapoi.”, a scris bărbatul în dreptul postării.

În urma postării bărbatului, Protecția Consumătorului s-a autosesizat și a trimis o echipă în inspecție la localul respectiv.