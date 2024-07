Noi detalii în cazul crimei de la hotelul din Captitală. Mărturia mamei fetei decedate

Un caz cutremurător de crimă a avut loc în . Un tânăr de 24 de ani a ademenit-o pe Alexandra, o adolescentă de 17 ani, într-un hotel din Sectorul 6, unde a comis o crimă brutală înainte de a se sinucide.

Care a fost planul tânărului de 24 de ani

Potrivit unor surse apropiate anchetei, tânărul a intrat în camera de hotel împreună cu Alexandra și au rămas acolo câteva ore. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată pe cei doi împreună, conform

Spre seară, bărbatul a părăsit camera singur și a mers la un hipermarket din zonă, de unde a cumpărat un cuțit mare de bucătărie. Reîntors în hotel, a comis crima, înjunghiind-o pe fată de cinci ori în gât și torace. Alexandra ar fi dorit să se despartă de el, iar acest refuz ar fi declanșat furia tânărului.

Mărturia tulburătoare a mamei Alexandrei

Mama fetei a declarat pentru Antena 3 că a încercat să-și contacteze fiica timp de 36 de ore, fără succes. În cele din urmă, poliția a anunțat-o despre tragedie. „O zi și jumătate nu a răspuns telefonul, apoi a sunat Poliția și mi-a spus că fata mea este decedată într-un hotel. Nu am realizat, am zis că nu are cum….mi-a spus că este la IML și să mă duc să îmi iau copilul de acolo. Am ajuns acolo și am văzut copilul meu tăiat, mort, într-un hal fără de hal . (…) Ea i-a spus că nu vrea să mai rămână cu el, că are un prieten și vrea să se despartă”, a povestit mama fetei, pentru Antena 3.

Autoritățile au fost sesizate de o angajată a hotelului

Poliția Capitalei a fost sesizată de o angajată a hotelului, în jurul orei 12:00, care a descoperit cele Polițiștii și un echipaj de prim-ajutor s-au deplasat la fața locului și au constatat decesul celor doi tineri.

„La adresă s-au deplasat polițiști din cadrul subunității și un echipaj de prim-ajutor, care a constatat decesul celor două persoane, un bărbat și o femeie, în vârstă de 24, respectiv 17 ani, ce se aflau într-o cameră a hotelului menționat. În urma cercetării efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că bărbatul în vârstă de 24 de ani a suprimat viața tinerei, după care a procedat la suicid cu un obiect tăietor-înțepător”, a anunțat Poliția.