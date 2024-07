O femeie din Galați a fost înjunghiată mortal de partenerul ei. Acesta a fost cel care a sunat la 112

O femeie din a fost înjunghiată mortal de către partenerul ei în vârstă de 38 de ani, în urma unei crize de gelozie.

Bărbatul se află la audieri

Partenerul de viață al femeii este cel care a anunțat familia și autoritățile cu privire la faptul că a găsit-o pe femeie prăbușită în bucătăria casei. „Când am venit, i-am luat pulsul, am văzut că-i moartă, am anunțat la 112 și a venit echipajul”, a povestit Cristinel Maftei, fiul gazdei, potrivit

Potrivit medicilor legiști, femeia a sfârșit înjunghiată. Deși partenerul ei neagă orice implicare, anchetatorii au stabilit că el este principalul suspect.

Cei doi se certau foarte des

Cei doi formau un cuplu de cinci ani. În tot acest timp, cei doi se iar femeia era nevoită să doarmă pe la prieteni sau pe la rude de teama bărbatului. În primăvară, aceasta fugise de acasă după ce a fost bătută de bărbat.

„Doamne ferește! Săptămâna trecută s-au bătut, a gonit-o pe aici, să te duci la mă-ta, la bunică-ta. Era în stare cam de orișice”, a povestit un vecin.

„Cam se fugăreau, când fugea ea încolo, el fugea după ea, când fugea în partea asta… O alerga continuu. O mai luat și bătaie”.

Bărbatul este în prezent audiat de procurori, care au deschis un dosar penal pe numele lui pentru omor.