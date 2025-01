Reacția președintelui CJ Olt, după ce un bărbat a murit în drum spre Craiova de la Spitalul Județean Slatina. În unitatea medicală nu exista un cardiolog

Președintele Consiliului Județean Olt, , în , după ce un bărbat de 66 de ani a murit în drum spre Craiova de la Slatina. Spitalul Județean Slatina era lipsit de un cardiolog, scrie .

Reacția lui Marius Oprescu

„Când corupţia, incompetenţa şi minciuna lui De Mezzo se ascund sub forma unor atacuri murdare în media, mă simt obligat să reacţionez. Deşi am spus frecvent că pot oferi colaborare instituţională pentru a răspunde aşteptărilor slătinenilor, primesc zilnic atacuri la persoană, incompatibile cu realitatea. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, plasat în responsabilitatea CJ Olt din cauza incapacităţii Ministerului Sănătăţii de atunci, a fost mereu un consumator uriaş de resurse. Noi, însă, am privit asta ca pe o provocare pentru a le oferi oltenilor servicii medicale mult îmbunătăţite”, a scris Marius Oprescu pe Facebook.

De asemenea, el a mai vorbit despre proiecte și banii alocați pentru acestea.

„Astăzi, derulăm proiecte de peste 73 milioane lei şi avem pe masa de lucru un corp nou de clădire cu heliport în valoare de 52 milioane euro, iar SJU accesează fonduri de aproximativ 66 milioane lei pentru modernizare, aparatură performantă şi digitalizare. Fiecare leu investit în SJU Slatina este un leu pentru Sănătatea judeţului Olt.”, a adăugat Oprescu.

Incidentul a avut loc săptămâna trecută. Bărbatul avea nevoie urgent de montarea unui stent, însă nu era un cardiolog în spital. El a decedat în drum spre Craiova de la Slatina, la doar 10 km de la plecare.