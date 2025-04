Nicușor Dan a dezvăluit cât au costat panourile electorale din diaspora: “Așa cum am pus panouri în România, așa am pus și în străinătate” (VIDEO)

, primarul General al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, a discutat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre campania sa electorală din , subliniind importanța adresării românilor care trăiesc în străinătate.

El a menționat că, în semn de respect față de aceștia, au fost amplasate panouri publicitare în principalele orașe europene, similar cu cele din România. Costul total al acestor panouri din diaspora a fost de 30.000 de euro.

„Am pus panouri publicitare și în principalele orașe europene”

Totodată, Nicușor Dan a fost întrebat și cum crede că vor vota românii din diaspora la alegerile din mai.

“Niciodată n-am făcut predicții despre cum vor vota românii. Noi credem că este foarte important să ne adresăm față de ei, să le spunem că România vrea să facă tot ce este posibil pentru ei, fie că aleg să rămână acolo, fie că ceea ce noi ne dorim – să se întoarcă și într-un gest de respect față de ei, am pus panouri publicitare și în principalele orașe europene.

E o promovare pe care am făcut-o noi, în mod special, așa cum am pus panouri în România, așa am pus și panouri în străinătate, și pot să vă răspund la întrebare, toată chestiunea asta a costat 30.000 de euro”, a precizat candidatul independent la alegerile prezidențiale.