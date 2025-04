Nicușor Dan a explicat de ce crede că ar fi un dezastru pentru România o finală prezidențială Ponta-Simion: „Fiecare dintre ei a copiat narativul Moscovei”

Nicușor Dan a declarat joi, într-o intervenție pentru B1 TV că nu i-a cerut niciodată Elenei Lasconi să renunțe la candidatură, la alegerile prezidențiale anulate din 2024:

„Ce am spus am spus ieri după ce au apărut declarațiile astea. Eu nu i-am cerut niciodată să se retragă. Mai departe, bineînțeles că m-am întâlnit, am fost invitat la evenimentele USR-ului și acolo fiind invitat am discutat diverse dar de cerut să se retragă nu i-am cerut niciodată”.

Nicușor Dan a explicat de ce ar fi un dezastru pentru România să existe o finală prezidențială Ponta-Antonescu:

„Fiecare dintre ei este antioccidental prin pozițiile pe care le-au avut. Dacă vorbim de George Simion și de AUR vă aduc aminte că au votat împotriva doborârii dronelor care intră pe teritoriul României, dacă vorbim și de unul și de celălalt l-au susținut pe Călin Georgescu, cel care vorbea despre ieșirea din NATO, de revendicări teritoriale în Ucraina, de faptul că România vrea să intre în război cu Rusia, deci fiecare dintre ei a copiat un narativ pe care Moscova îl are în ceea ce privește situația internațioanală.

Ca România să aibă un președinte care să aibă viziunile astea și prin viziunile astea nu să întrerupă dar să disturbe efortul de securitate si de ajutorare a Ucrainei cred că ar fi foarte, foarte rău și în special economic. Noi avem interesul ca firme străine să vină în România, ca un capital străin să vină în România iar alegerea unui președinte antioccidental nu face decât exact opusul”.