Un bucureștean a pariat 3000 de euro pe Nicușor Dan. „Eu l-am votat pe Piedone!”

Cetățeanul a pariat foarte mulți bani, respectiv 3000 de euro, pe victoria actualului și viitorul primar al Capitalei, . Ironic este faptul că bărbatul a afirmat că este trist că a ieșt Nicușor Dan primar și că el l-a votat de fapt pe Piedone.

Cât a câștigat bucureșteanul

Bucureștiul care a pariat 3000 de euro pe victoria lui Nicușor Dan, locuiește în Sectorul 5 și nu este un împătimit al pariurilor sportive, acum fiind prima dată când a pariat, potrivit

„Prima dată când m-am dus să pariez cota pentru Nicușor Dan era de 1.40 și încă de atunci am încercat să pun o sumă cât mai mare, dar doamna de la ghișeu mi-a zis că îi respinge biletul și că nu poate. Am încercat sume tot mai mici până când am reușit să pun doar un bilet de 1.000 de lei. Al doi-lea bilet tot de 1.000 de lei nu a mai mers să-l pun. Atunci mi-am dat seama că șansele ca această cotă chiar să iasă sunt mari”, a declarat bucureșteanul.

Acesta a câștigat 4500 de lei, după ce a pariat pe victoria lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Bucureșteanul din Sectorul 5 va trebui să încaseze suma de 18.000 lei adică 3600 de euro.

„Prietenii mei mi-au tot zis că mă pricep la politică și că ar trebui să joc la pariuri dacă tot sunt așa sigur pe mine. Eu nici nu știam că se poate paria pe așa ceva. N-am pariat niciodată în viața mea pe vreun meci!”, a adăugat R. Mihalașcu.

Bărbatul l-a votat pe Piedone la primăria Capitalei

Bărbatul a menționat că l-a votat pe Cristian Popescu Piedone la primăria Capitalei și pe Piedone Jr. la primăria Sectorului 5.

„Eu l-am votat pe Piedone! Atât de sigur eram că iese , dar n-am putut să-l votez! Locuiesc într-un bloc unde n-a avut apă caldă aproape deloc iarna asta și nu doar asta. Eu, spre deosebire de restul bucureștenilor, nu pot să uit asta. Nu zic că era mai bine pe vremea lui Gabi Firea, dar Nicușor Dan și-a bătut joc de mine și de familia mea 4 ani de zile. Chiar mi-am propus cu banii ăștia pe care i-am câștigat să-i investesc într-o centrală de apartament și să mă debranșez de la RADET. Știam că bucureștenii au memorie scurtă și că-l vor vota tot pe Nicușor Dan, dar măcar eu mi-am dorit să mă răzbun și să câștig și eu ceva bani dacă tot știam că urmează încă 4 ani pierduți cu Nicușor primar!”, a mai spus R. Mihalașcu, un bucureștean a pariat 3.000 de euro pe Nicușor Dan.