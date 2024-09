Rareș Bogdan, reacție după victoria lui Nicușor Dan: „Bucureștii au ales în acest fel ca să rămână în aceeași stagnare și în aceeași băltire ca în ultimii patru ani”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a avut o primă reacție luni în urma victoriei electorale a lui Nicușor Dan. Întrebat, într-o conferință de presă, despre acest rezultat, Rareș Bogdan a spus că “bucureștii au ales în acest fel ca să rămână în aceeași stagnare și în aceeași băltire ca în ultimii patru ani”.

În ceea ce privește situația lui Sebastian Burduja, Rareș Bogdan a spus că va exista o analiză internă:

“Vom analiza fiecare filială în parte. Sebastian Burduja a dus un campanie, a fost un vot de respingere a posibilității revenirii cuiva la primărie”.

Rareș Bogdan a enumerat câteva dintre victoriile obținute de PNL:

“PNL a recâștigat fiefurile din Sectorul 1 București și îl felicit pe George Tuță, a recâștigat Brașovul, prin George Scripcaru, la o diferență de peste 4.000 de voturi și merită felicitată echipa de la Brașov, Adrian Veștea și George Scripcaru.

De asemenea, am intrat în inima zonei roșii a României și am câștigat prin Mario De Mezzo orașul Slatina, cu un vot copleșitor. În urmă cu foarte puțin timp s-a încheiat numărătoarea paralelă și am câștigat Botoșaniul. Eftimie a câștigat la 241 de voturi președinția CJ”.