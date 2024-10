„360 de grade”, cu Alina Bădic: Mesaje din astral și revelații. Cum să le interpretăm și să le folosim

Astrologul Alina Bădic și invitatul său, Lucrețiu Tudoroiu, au discutat în emisiunea „360 de grade” despre mesajele pe care le primim din astral și despre revelațiile ce pot apărea în perioada următoare.

Sub influența unor aspecte astrale deosebite, universul ne transmite semne și ne oferă oportunitatea de a înțelege mai bine contextul în care ne aflăm. De asemenea, Alina Bădic a explicat importanța interpretării corecte a acestor mesaje și felul în care putem folosi conștientizarea pentru a ne orienta pe calea potrivită.

„Există o conexiune cu totul și cu totul specială pe care o avem în această perioadă și, în mod special, săptămâna următoare, cu elemente de destin care vor, pe undeva, să ne vorbească, să ne arate lucruri de care poate până acum nu am fost conștienți. Se realizează o legătură foarte puternică grație aspectelor astrale deosebite care există pe cer acum, o conexiune astrală foarte specială.

Trebuie să identificăm acele elemente care ni se adresează. Mai exact, avem posibilitatea de a descifra lucruri esențiale despre destinul nostru. Avem posibilitatea de a înțelege ce ni se întâmplă, de ce suntem într-un anumit context și, mai ales, trebuie să înțelegem faptul că ne aflăm în fața unei alegeri. Trebuie să înțelegem faptul că, în anumite situații, lucrurile nu mai pot fi „călduțe”, să spunem așa. Deci, va trebui să facem o alegere clară. Va trebui să ne hotărâm ce vrem cu adevărat, cine suntem cu adevărat. Trebuie să înțelegem și, mai ales, trebuie să ne gândim ce avem de oferit pentru exterior”, a spus Alina Bădic.

Influențele astrale ne aduc revelații și mesaje în mod direct. Pentru înțelegerea semnelor care ne sunt adresate trebuie doar să fim deschiși. Pentru a interpreta corect aceste mesaje, este esențial să ne aliniem cu „vibrația iubirii” – regula de bază a universului. Conștientizarea și introspecția zilnică sunt importante pentru a rămâne conectați la aceste energii.

„Aspecte deosebite avem zilele acestea, aspecte de mare forță, revelații în adevăratul sens al cuvântului. Vom primi mesaje din astral într-un mod foarte direct, într-un mod, spuneam, fără echivoc. Trebuie doar să înțelegem ce ni se întâmplă pentru că ni se vor întâmpla lucruri și, mai ales, trebuie să devenim conștienți de ceea ce ni se adresează. Probabil că multă lume va întreba: „Dar de unde știm ce ni se adresează?”

Așa cum am spus și în cadrul emisiunilor trecute, fiecare zi are o anumită energetică. Prin urmare, ar trebui să înțelegem zilnic care este mesajul, care este energetica zilei respective. De câte ori ieșim pe parcursul unei zile din vibrația aceea divină, vibrația iubirii? Pentru că noi am vorbit despre această regulă de bază a tot ceea ce ține de modul de funcționare al Universului, și anume faptul că trebuie să rămânem în iubire”, a explicat Alina Bădic.

Introspecția este antidotul înșelătoriei

Lucrețiu Tudoroiu a susținut că orientarea către sinele superior și atenția la mesajele divine ne pot feri de erori, în special cele generate de minciună și înșelătorie.

„Trebuie să fim conștienți de faptul că, acum, cei care se orientează măcar puțin către puterile de sus, prin intermediul sinelui superior, vor avea rezultate remarcabile. De ce zic că este atât de important să ne lăsăm ghidați acum? Pentru că ne ferește de erori în general și, mai ales, de erorile generate de minciună și înșelătorie, care sunt atât de puternice acum. Este principalul antidot. Dacă vom fi atenți la mesajele lui Dumnezeu din sufletul nostru și din afara noastră, vom fi feriți de cele mai grave probleme care pot apărea. Sigur, sunt multe aspecte, dar această regăsire a sinelui ne va ajuta foarte mult să facem o alegere potrivită în perioada următoare, pentru că este o perioadă de alegeri. Nu mai suntem într-o perioadă statică în care să ne gândim, să facem planuri. Nu doar facem și asta, dar alegem.

De ce? Pentru că, cine este puțin dezvoltat spiritual, știe că aproape în fiecare zi în fața noastră se deschid cărări. Pot fi mici sau scurtături până la colț, deci nu foarte importante. Ei bine, în perioada următoare sunt cărări care se despart în bulevarde și va fi foarte important să alegem bulevardul care ne duce spre împlinirea noastră”, a spus Lucrețiu Tudoroiu.