Mașinile chinezești au depășit două treimi din vânzările de vehicule electrice din toată lumea

Ponderea automobilelor produse în China, pe segmentul electric, dar și pe PHEV, a continuat să crească și a atins un nivel fără precedent la nivel global, în primele opt luni ale anului.

Tendința de dominație a Chinei este una evidentă

China a contat în industria auto globală, în intervalul ianuarie – august, cu un procent de 62% pe segmentul de automobile complet electrice și cu 77% pe segmentul plug-in hybrid.

În total, așa numitele New Energy Vehicles (electrice și PHEV) au însumat 67% din totalul vânzărilor pe cele două segmente reunite, în toate țările lumii, relevă datele analizate de .ro.

Primele date privind piața auto globală arată că, în primele opt luni ale anului 2024, vânzările de automobile la nivel global au fost de 58,24 milioane de unități, din care automobilele BEV și PHEV au totalizat 9,39 milioane de vehicule, reprezentând 16,1% din vânzările totale.

Defalcat, vehiculele complet electrice au reprezentat 10,4%, în timp ce vehiculele hibride plug-in au avut o pondere de 5,7% din total, iar vehiculele hibride au reprezentat 5,6%.

Tendința de dominație a Chinei este una evidentă din evoluția ultimelor luni, iulie și august, în care ponderea producătorilor chinezi a fost de 73%. China a atins pragul de 60% pe segmentul de mașini complet electrice încă din 2018, dar a scăzut masiv în perioada pandemiei, până la 48%.

La nivelul producătorilor, în momentul de față BYD și Tesla își dispută prima poziție în ceea ce privește cota de piață, cu peste 18% pentru cele două companii, pe locul al treilea situându-se Geely, care are doar aproximativ 9% din piața de globală, iar pe locul 4, VW, cu 6,5%.

China a atins pragul de 60% pe segmentul de mașini complet electrice încă din 2018

SAIC este cel de-al cincilea constructor de automobile, cu o cotă de piață de 5,5%, restul jucătorilor fiind din China, pe următoarele șase locuri, cu procente de aproximativ 2% fiecare. Pe segmentul de PHEV, lucrurile sunt și mai dezechilibrate, cu o pondere de 82,8% pentru China, în ultimul trimestru al acestui an, la finalul unei creșteri accelerate, de la 69% în trimestrul 1.

Germania, cu 2,6%, și Japonia, cu 1,1%, sunt următoarele țări care concentrează vânzările de mașini PHEV. Pe segmentul hibird, Japonia are o pondere mai mare, 23,7%, ca urmare a tradiției pe care a impus-o Toyota, răspândită și la celelalte mărci locale. China este doar pe locul al doilea, cu 18,3% din piață, în timp ce Germania și Coreea de Sud au doar 3,5%.

China a reușit să ajungă în primele opt luni ale acestui an la o rată de penetrare a vehiculelor electrificate (BEV plus PHEV) de 36,4%, fiind depășită doar de Norvegia, care are 60%, în timp ce Germania a raportat o pondere de 16% a mașinilor cu bateri, iar SUA de 9%.