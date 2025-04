Șofer de autobuz din Sibiu bătut crunt de un bărbat. Agresorul este căutat de polițiști

Un caz șocant a avut loc unde un șofer de autobuz de 45 de ani s-a ales cu maxilarul fracturat după ce a fost bătut crunt de un călător.

Bătut în timpul programului

Totul s-a înâmplat duminică dimineața, în jurul orei 09.30, în stația de autobuz Aici, șoferul a fost lovit cu pumnul în față de un călător. Un martor sunat la 112 pentru a cere ajutor, conform

La fața locului a sosit un echipaj SMURD și a găsit bărbatul cu un traumatism facial sever. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu pentru a primi îngrijirile medicale de specialitate. Bărbatul va avea nevoie de cinci săptămâni de îngrjiri și de operație la dinți.

Pâna când au sosit polițiștii, bătăușul s-a făcut nevăzut. Oamenii legii sunt în căutarea acestuia, fiind acuzat de lovire sau alte violențe.

A ajuns cu un minut mai devreme în stație

Momentan nu se cunoaște motivul agresiunii, dar șoferul a spus că a fost luat prin surprindere. Acesta a povestit că a trecut de stația unde a izbucnit totul cu un minut mai devreme decât programul din orar. I s-a atras atenția privind acest lucru din dispecerat, dar se afla la patru stații distantanță. Atunci, s-a întors la stația Magnolia, a coborât pentru a le oferi explicații oamenilor și a fost atacat de bărbat.

„Am lucrat pe traseul 19, care pleacă din zona industrială. Fiind duminică și nefiind oameni la lucru, am ajuns în cartierul Magnolia cu un minut mai devreme. Nu mi-am dat seama de acest lucru, iar după patru stații am fost sunat de la dispecerat, care mi-a spus că am trecut cu un minut mai devreme și că trebuie să mă întorc în stația din cartierul Magnolia. Mirați, oamenii din autobuz m-au întrebat de ce întorc, iar eu le-am explicat ce s-a întâmplat. După un timp, am ajuns din nou în Magnolia, am întors autobuzul și am coborât ca să explic situația. În acel moment, un bărbat aflat în stație m-a lovit cu putere, fix în bărbie, cu un obiect pe care îl ținea strâns în mână. Deocamdată, sunt imobilizat pentru cinci săptămâni cu atele – niște sârme care îmi țin maxilarul fix, deoarece este rupt în trei locuri. Apoi voi avea nevoie de o operație pentru dinți”, a povestit cu greu şoferul bătut.

Șoferul spune că era un bărbat de aproximativ 20-30 de ani. Polițiștii vor verifica și analiza imaginile surprise de camerele de supraveghere din autobuz pentru a identifica agresorul.