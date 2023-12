Adrian Câciu: ANAF și Vama cred că vor fi în stare, cel puțin în 2024, să colecteze mai bine. Trebuie luate orice fel de măsuri, inclusiv de schimbare a conducerii, dacă lucrurile nu merg cum au fost programate (VIDEO)

Adrian Câciu, ministru al fondurilor europene și fost ministru al Finanțelor, a vorbit despre situația bugetului de stat, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și s-a arătat încrezător că ANAF și Vama „vor fi în stare, cel puțin în 2024, să colecteze mai bine”.

Adrian Câciu, pe B1 TV, despre bugetul pe 2024 și nivelul de colectare

Social-democratul susține că „nu există tensiuni” pe tema bugetului pentru 2024.

„Există întotdeauna discuții asupra fiecărui ordonator de credite, alocări, angajamente care sunt deja contractate, acoperirea cu credite bugetare, iar acest lucru se întâmplă an de an. Eu nu le privesc ca tensiuni, pentru că, na, am fost și eu ministru de Finanțe, sunt întotdeauna discuții până când se închide bugetul, ca să zic așa”, a spus Adrian Câciu.

Întrebat despre cei care îi reproșează că a estimat pentru 2023 o rată de colectare mai mare decât cea care avea să se concretizeze, fostul ministru al Finanțelor a spus: „N-are de ce să mi se reproșeze mie. Cei care trebuiau să colecteze cred eu că vor fi în stare, cel puțin în 2024, să colecteze mai bine – ANAF și Vama”.

Totodată, întrebat dacă vor fi schimbări la conducerile de la ANAF și Vamă, oficialul a răspuns: „Cu tot dragul, nu mai sunt în zona respectivă, fiind ministru la fonduri europene, dar trebuie luate orice fel de măsuri, inclusiv de genul acesta, dacă lucrurile nu merg așa cum au fost programate”.

„Trebuie început cu TVA-ul, acolo unde avem cea mai mare evaziune, acest gap de TVA care ne pune pe loc fruntaș, dar în mod negativ, în Europa. Aici trebuie acționat cu celeritate. Nu numai acțiunea de digitalizare este una din rezolvări, ci și acțiunea de inspecție fiscală și antifraudă trebuie întărită, și acolo trebuie acționat. În primul rând, pe TVA, iar apoi în celelalte zone, care se referă la munca la negru, munca informală sau economia informală în general”, a adăugat Adrian Câciu.