Adrian Codîrlașu, despre planul fiscal: Pe acele date detaliate rezulta o creștere a impozitării muncii în 2025 și o creștere a TVA în 2026. Aș fi extrem de surprins să nu avem și anul viitor o majorare a fiscalității (VIDEO)

Adrian Codîrlașu, vicepreședinte CFA România, a vorbit despre planul fiscal al autorităților, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și spune că din datele apărute în media „rezulta o creștere a impozitării muncii în 2025 și o creștere a TVA în 2026”.

Adrian Codîrlașu, pe B1 TV, despre planul fiscal

Întrebat dacă vor crește taxele sau nu, Adrian Codîrlașu a spus: „În planul care a fost prezentat în media, apăreau detaliate, pe surse de venit, anumite încasări din impozite și taxe – și, mă rog, ce mi-a atras atenția pe partea de taxe din salarii, impozitarea muncii, practic, acolo, de la 1,8 creștea la 4% din PIB nivelul de colectare. Lucrul acesta nu se poate face decât printr-o majorare a fiscalității pe muncă, adică prin creșterea impozitului pe veniturile din muncă. Acest lucru era pus pentru 2025”.

„Pentru 2026 creștea brusc TVA, ca și pondere în PIB; de asemenea, acest lucru nu se poate realiza decât printr-o majorare a cotei TVA, poate de la 19, cât este acum, la 21 sau 22. E adevărat, această creștere e aferentă anului 2026, deci practic, pe acele date detaliate, rezulta o creștere a impozitării muncii în 2025 și o creștere a TVA în 2026”, a adăugat vicepreședintele CFA România.

Adrian Codîrlașu: Aș fi extrem de surprins să nu avem și anul viitor o majorare a fiscalității

„Dacă ne uităm la ultimii, aș spune, chiar trei ani, am văzut că în fiecare an am avut un episod de majorare a fiscalității, care era, da, revizuire de taxe, actualizare de taxe cu inflația (…). Mai ales în condițiile în care în aceiași ani deficitul era mult mai mic decât acum, aș fi extrem de surprins să nu avem și anul viitor un asemenea episod de, mă rog, revizuire, actualizare, oricum s-o numi, o majorare de fapt a fiscalității”, a mai spus Adrian Codîrlașu, vicepreședinte CFA România.