Sebastian Dobrincu face noi dezvăluiri după despărțirea de Otniela Sandu. „Este foarte dureros să fii singur”

La doar 26 de ani, Sebastian Dobrincu este un antreprenor de succes și o persoană influentă din mediul online. Invitat recent la emisiunea prezentată de Marius Manole, „Întrebarea Mesei Rotunde”, tânărul a făcut dezvăluiri interesante despre viața lui.

La începutul acestui an, relația dintre Sebastian Dobrincu și a luat sfârșit, iar la scurt timp după, antreprenorul a fost văzut alături de t, fosta iubită. Mai mult, cei doi par să își fi petrecut și noaptea unul în compania celuilalt.

„Singurătatea este un preț pe care l-am plătit ani de zile”

Sebastian Dobrincu a povestit că, deși și-a descoperit marea pasiune de la o vârstă fragedă și a început să câștige bani încă de la vârsta de 11 ani, a fost nevoit să plătească prețul succesului. Tânărul s-a confruntat toată viața cu singurătatea, indiferent de locul în care se afla, fie că în SUA sau în România.

„M-am dus în SUA la facultate, slavă Domnului că am primit și bursă. Am făcut o jumătate de an de facultate în New York, după care am înființat o companie care a început să-mi genereze profit și să am abandonat facultatea.

Singurătatea este un preț pe care l-am plătit ani de zile. Este foarte dureros să fii singur. Toată tinerețea mea, am fost singur. Singur în Los Angeles, singur în New York și, mai încolo, când m-am mutat în San Francisco. Pentru cei de acasă, pe scurt, San Francisco este predominat de masculi, foarte puține femei întâlnești de vârsta mea. Deja, la 20 de ani, mă simțeam foarte bătrân. Îi vedeam pe alții de vârsta mea care poate aveau 1% din cât aveam eu, dar erau mult mai fericiți, mult mai bucuroși”, a povestit Sebastian Dobrincu, potrivit .

„Probabil mare parte din atenția feminină pe care o primesc e și datorită statutului”

Întrebat ce ar alege între iubire, prietenie, sex și bani, Sebastian mărturisește ferm că ar renunța la bani.

„Probabil mare parte din atenția feminină pe care o primesc e și datorită statutului. Nu cred că este nimic greșit cu asta. Vrem să fim înconjurați de winneri, de oameni care fac lucruri, care realizează chestii”, a spus tânărul.