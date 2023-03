ASF a retras proiectul plafonării tarifelor RCA. Nu mai este pe ordinea de zi a Guvernului

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a retras proiectul privind plafonarea tarifelor la polițele de Răspundere Civilă Auto (RCA). Acesta nu mai apare pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, anunță B1 TV.

ASF a retras proiectul plafonării polițelor RCA

Proiectul care s-a aflat în această săptămână în dezbatere publică a fost criticat din mai multe parți. Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) şi Patronatul Industriei Asigurătorilor din România (PIAR) au transmis că nu sunt de acord cu proiectul care instituie o plafonare pe termen de 6 luni.

Organizațiile au transmis că proiectul încălca legislaţia europeană, era lipsit de fundament economic şi ambiguu pe anumite aspecte și risca să destabilizeze şi mai mult piaţa de asigurări RCA.

Cele trei organizaţii amintesc că s-a mai apelat la o astfel de măsură şi în anul 2016, tot prin HG, iar soluţia nu a fost benefică nici pentru piaţa de asigurări din România şi nici pentru asiguraţi, nici pentru persoanele prejudiciate.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat miercuri pentru că instituția avizează proiectul de hotărâre de Guvern care vizează , dar recomandarea este să fie extinsă astfel încât „să includă și costul reparațiilor”.

Consiliul Concurenței avizează HG de plafonare a prețurilor RCA

Bogdan Chirițoiu s-a arătat de părere că „are sens să venim cu o măsura de plafonare pe câteva luni”.

„O să dăm avizul în această după-amiază şi vom spune în esenţă ceea ce am şi declarat public până acum: că suntem de acord în principiu cu plafonarea, că se justifică, dat fiind şocul ăsta în piaţă cu o companie cu 30% cotă de piaţă, deci aproape unul din trei şoferi va trebui să schimbe compania la care are poliţa de asigurare. Şi atunci are sens să venim cu o măsură de plafonare pe câteva luni”, a declarat oficialul.