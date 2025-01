BNR: Războiul din Ucraina a afectat cel mai mult economia României: Impactul este aproape dublu decât în cazul altor state din regiune

Războiul din Ucraina a afectat economia României cu 1,6 puncte procentuale în 2022, iar ar fi crescut mai puțin cu 1 punct procentual, arată studiul ‘Macroeconomic Consequences of the War in Ukraine on Central and Eastern European Economies: A SVAR Analysis’ publicat pe website-ul BNR, având ca autori pe Daniel Dăianu, Tudor Grosu, Andrei Neacșu, Andrei Tănase și Radu Vrânceanu.

Prețurile n-ar fi crescut în absența războiului

‘Estimările pentru România indică, pentru anul 2022, un PIB cu 1,6 puncte procentuale mai redus relativ la absența războiului din Ucraina. Impactul aferent României este cel mai ridicat în cadrul grupului analizat, aproximativ dublu față de cel estimat pentru celelalte state.

În ceea ce privește inflația, prețurile ar fi crescut cu aproape 1 punct procentual mai puțin în absența războiului.

În cadrul grupului de state analizate, se notează un anumit grad de eterogeneitate a rezultatelor, cel mai redus fiind în cazul Bulgariei, iar cel mai ridicat în cazul Cehiei.

Într-o notă generală, creșterea prețurilor la energie ca urmare a războiului din Ucraina a avut un impact disproporționat asupra consumatorilor și a întreprinderilor, companiile mari consumatoare de energie confruntându-se cu costuri operaționale mai mari, randamente reduse ale capitalului propriu și un risc de credit ridicat.

Gospodăriile cu venituri reduse au fost cele mai afectate, înregistrând o scădere semnificativă a resurselor pentru consum. Studiul nu abordează în mod specific aceste efecte distributive, concentrându-se în schimb pe implicațiile macroeconomice’, se spune într-un comunicat al BNR.

