Categoriile de consumatori care trebuie să depună declarație pentru a obține cel mai mic preț la energie. Explicațiile ANRE

Există câteva categorii de persoane care pot beneficia de plafonul de 68 de bani pe kilowat / oră, fără nici o limită de consum, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere.

Aceste categorii de persoane sunt reprezentate de persoanele care folosesc aparate medicale, familiile cu minimum trei copii li familiile monoparentale cu cel puțin un copil.

Cerere și declarație pe propria răspundere pentru prețul minim la energie

„Ei categoric trebuie să depună cerere şi declaraţie dacă vor să beneficieze de plafonul de 68 de bani. Ei au dreptul la plafonul de 68 de bani kilowat/oră, fără nici o limită de consum, dar cu condiţia să depună cerere şi declaraţie. Şi pentru aceste situaţii, cererea şi declaraţia s-au postat pe site-ul autorităţii încă de ieri (miercuri n.r.)”, a subliniat vicepreședintele ANRE, scrie

Declarație trebuie să depună și cei care au mai multe locuri de consum, mai exact proprietarii cu mai multe locuințe, deoarece prețul minim se aplică unei singure locuințe.

„Teoretic, modelul pe care l-am postat noi se poate folosi, pentru că prima parte a cererii, a declaraţiei are un spaţiu unde se poate completa exact adresa pentru care doreşte clientul să beneficieze de plafonare”, mai spune vicepreședintele Autorității.

Acesta a vorbit și despre situația în care un client are şi pentru fiecare loc de consum contractul e cu alt furnizor: „Evident, furnizorul nu are de unde să ştie că acel client are şi alte locuri de consum, pentru că el, în sistemul lui, vede un client şi un loc de consum. În acest caz, am convenit cu furnizorii, până când nu primesc nicio informaţie de la clienţi, să aplice plafonul, cu condiţia, bineînţeles, să se încadreze cu consumul la valorile prevăzute din lege şi ne vom implica noi”.

Care sunt categoriile de persoane care pot beneficia de prețul minim la energie

Noua măsură de urgență guvernamentală nr. 27/2022 stabilește prețul plafonat pentru energie electrică și gaze naturale pentru 5 milioane de clienți casnici în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. În acest timp, participanții la piața de energie electrică și gaze naturale pot plăti doar un preț maxim. de 0,68 lei/kWh, inclusiv TVA .

Categoriile de clienți, al căror consum este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv, pentru care se aplică plafonul, sunt clienții care folosesc aparatură medicală, cei care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ, familii monoparentale care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ.

Toate aceste categorii trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere. plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele necesare.

De asemenea, pentru aproximativ 2,8 milioane de clienţi casnici, preţul final facturat plafonat este de maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclusă, în cazul consumului lunar cuprins între 100,01 şi 255 kWh, iar consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh (cu TVA inclusă).

În cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună, întregul consum se facturează la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclusă, de acest plafon beneficiind circa 800.000 de clienţi casnici.

Atât cererile, cât şi declaraţiile pe proprie răspundere se pot depune la furnizorii de energie electrică, atât în format fizic, cât şi în format electronic, iar modelele pot fi descărcate de pe pagina oficială a ANRE, la adresa www.anre.ro.