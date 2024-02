Ce preț va avea un kilogram de carne de miel de Paște, în 2024 / Sunt anunțate scumpiri față de anul trecut

Carnea de miel va fi mai scumpă anul acesta, în comparație cu anul trecut, din cauza scumpirilor pentru hrană precum porumb și furaje. Prețurile vor fi afectate și din cauza deficitului de muncă, conform fermierilor.

Cât va costa un kilogram de carne de piel de Paște anul acesta

Anul acesta, va costa între 25 și 30 de lei, conform primelor estimări realizate la mijlocul lunii ianuarie.

În 2023, fermierii cereau pentru un kilogram de carne de miel un preț cuprins între 15 și 20 de lei, dacă un client voia să-l cumpere întreg.

Prețul pentru carnea de miel va costa aproximativ 20 de lei sau peste 40 de lei dacă alegeți un kilogram de carne în carcasă.

„Cresc ovine de peste 25 de ani. Fătările au început cam de pe la sfârșitul lui ianuarie, în alți ani mai devreme, acum au întârziat cam două- trei săptămâni. Este un an bun, un an bogat față de anii precedenți. În fermă am aproximativ 160-170 de capete cu tot cu cele fătătoare şi anul acesta e binișor, așteptăm în jur de o sută patruzeci de miei, pe acolo dacă e totul bine, dacă nu apar alte probleme, avorturi sau chestii de genul care e normal să se întâmple. Beneficiez de subvenții, ce să zic, sunt îndestulătoare în sensul că eu nu am subvențiile alea mari cu origine. Eu mă încadrez la cele mici, minimum cincizeci de capete”, a mărturisit un fermier din Iabalcea, care se ocupă de creșterea ovinelor, potrivit .

Fermierul a mai spus că , pentru că nu găsește nicio persoană care să vrea să îl ajute. În proporție de 90% din timp, doar el se ocupă de creșterea ovinelor, fiind ajutat uneori și de mama acestuia.

„În general […] problema forței de muncă lasă de dorit cam în toate domeniile de activitate”, a mai spus fermierul.