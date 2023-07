Claudiu Năsui: România nu are taxe mici, ci are colectare proastă. Taxe la cer înseamnă încasări mai mici, evaziune fiscală, muncă la negru, sărăcie în muncă, exod al forței de muncă, lipsă de forță de muncă (VIDEO)

România are un nivel mic de colectare deoarece taxele mari nu duc la o colectare mai bună, a declarat deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Claudiu Năsui, pe B1 TV: România nu are taxe mici, ci are colectare proastă

„Un angajat la stat în România are în medie, pe date INS, cu 2.700 de lei pe lună mai mult decât un angajat în privat. Oare solidaritatea n-ar trebui să meargă în cealaltă direcție? De la ăla care are mai mult la ăla care are mai puțin? Sau tot timpul îi luăm tot ăluia care are mai puțin, să fie solidar cu ăla care are mai mult? Pentru că aici este toată problema. Nu doar că această solidaritate prost înțeleasă și invocarea religiei în momentul în care tu de fapt furi banii unui om, îl taxezi, îl înnebunești prin taxare… Și aici este un lucru care trebuie spus, România nu are taxe mici, România are colectare proastă”, a declarat Claudiu Năsui.

„Avem colectare mică. De ce? Pentru că taxele mari nu duc la o colectare mai bună. Noi avem 16% impozit pe profit. Bulgarii, lângă noi, au 10. Ungurii, lângă noi, au 9. Irlandezii, mai departe de noi, mult mai stabili ca noi, cu excedent bugetar și cu cheltuieli procentuale mai mici decât noi în PIB, au 12,5. Soluția nu este să pui taxele la cer”, a continuat deputatul USR.

„Taxe la cer înseamnă încasări din ce în ce mai mici, înseamnă evaziune fiscală, înseamnă muncă la negru, înseamnă muncă la gri, înseamnă tot ce vedeți acum că se întâmplă în România, înseamnă sărăcie în muncă, înseamnă exod al forței de muncă, înseamnă lipsă de forță de muncă pentru antreprenori. Toate problemele acestea pe care le are România vin din această impozitare greșită – nu doar a muncii, în general, dar mai ales a muncii, pe salariile mici, unde suntem pe locul 1 în toată Europa”, a mai spus Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei.