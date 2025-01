Controversata achiziție a E.ON România de către compania maghiară MVM, pe masa Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe. Explicațiile ministrului Burduja (VIDEO)

Sebastian Burduja (PNL), ministrul Energiei, a explicat joi, pentru B1 TV, de ce ministerul Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) în legătură cu prin care MVM Group, companie de stat ungară, intenționează să achiziționeze divizia de furnizare gaze și energie electrică a E.ON Energie România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Burduja, despre tranzacția MVM – E.ON

„Ministerul Energiei mereu a acționat cu transparență și responsabilitate pentru interesul românilor. De aceea, am considerat corect să informăm opinia publică cu privire la faptul că ieri am depus această poziție în atenția Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe, iar această Comisie are atributul legal să analizeze această tranzacție, s-o refuze sau s-o accepte, în baza analizei.

Poziția Ministerului Energiei e de a ridica anumite teme de reflecție pentru Comisie. Pe de-o parte, valoarea tranzacției pare mare, pentru că avem tranzacții în piața românească și de anul trecut – o companie de două ori mai mică, e adevărat, s-a vândut pe 15 milioane de euro, nu pe sute de milioane de euro – sursa fondurilor – trebuie să fie extrem de transparentă compania maghiară de unde vin acești bani, cu atât mai mult în contextul unei tranzacții potențial supraevaluate – modul în care garantează protecția datelor pentru clienții din România – aici vorbim de date personale, adresă, telefon, date legate de profilul lor de consum – și anumite prevederi din contractul propus din partea companiei maghiare, care ar permite inclusiv anumite cesiuni de acțiuni, adică după o eventuală finalizare a tranzacției compania maghiară să poată înstrăina acțiuni chiar în afara UE, ceea ce nu e un lucru acceptabil”, a explicat Sebastian Burduja.

Burduja: Această companie maghiară are legături comerciale cu entități din Rusia

Acesta a precizat că în această Comisie sunt reprezentanți și de la Ministerul Economiei, Consiliul Concurenței și, cu „rol de observatori”, instituții „din zona securității naționale”.

„Deci statul român are toate pârghiile necesare să apere interesul românilor. De aceea, mesajul e unul de încredere și aș vrea ca românii să aibă încredere că statul le va proteja mereu interesele. (…)

Există date deschise care confirmă că această companie maghiară are legături comerciale cu entități din Rusia. Nu e niciun secret. Trebuie ca în cadrul Comisiei să se analizeze modul în care aceste legături pot afecta tranzacția în sine și ce se va întâmpla după eventuala finalizare a tranzației”, a continuat ministrul.

Sebastian Burduja a precizat apoi că și Spania a refuzat o tranzacție cu o companie maghiară din același grup precum MVM: „E normal ca statele europene să aibă acest drept și să-l utilizeze”.

Ministrul Energiei s-a arătat în final „convins” că maghiarii nu se vor supăra dacă statul român va bloca această tranzacție.