Cresc ratele: Cât vor plăti în plus datornicii, din acest an

Ratele calculate cu IRCC vor crește de la 1 aprilie, astfel că deși indicele de referință pentru creditele consumatorilor părea o soluție, de acum lucrurile arată .

Astfel, ratele la creditele în lei cresc de la 1 aprilie pentru aproape , după ce indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, va ajunge la 6.02% pe an, față de 5,71% pe an, cât era la 1 ianuarie 2023.

Cum au evoluat ratele în funcție de creșterea IRCC

La 1 aprilie 2022 IRCC era de 1.86%, iar rata la bancă era de 997 lei; la aceeași dată din acest an, IRCC avea valoarea de 5.71% pe an, deci rata urcase la 1497 lei.

De la 1 aprilie 2023, IRCC va urca la 6.02%, astfel că pentru un credit ipotecar de 200.000 lei luat pe o perioadă de 30 ani rata ar putea ajunge la 1541 lei.

Indicele ROBOR

La 1 aprilie 2022, ROBOR avea valoarea 2.71% pe an iar valoarea ratei la un credit de 200.000 lei luat pe 30 de ani era de 1.099 lei.

Prin comparația cu valorile din acest început de an, ROBOR a urcat vertiginos la 7.26%, la fel și ratele românilor; valoarea ratei la un credit de 200.000 lei luat pe 30 de ani era de 1720 lei.

”IRCC va creste de la 1 aprilie la 6,02%, astfel ca o rata la un credit de 200.000 lei creste de la 997 lei (1 aprilie 2022) la 1541 lei. Vestea buna este ca, la cum arata piata, probabil cei doi indici vor ingheta, in acest an, in jurul nivelului de 6%, iar daca inflatia scade, BNR sa isi faca ,,curaj” si sa reduca dobanda cheie”, este de părere analistul Adrian Negrescu, conform .