Daraban (CCIR): Antreprenorii nu mai pot tolera încă o taxare / Pe termen scurt, statul să facă o megalicitație publică, supertransparentă, în care să pună în valoare toate activele statului care zac și nu produc nimic (VIDEO)

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a atras atenția că bugetul țării și mediul de afaceri se află într-o situație deosebit de dificilă după superanul electoral 2024. Acesta a prezentat și câteva posibile soluții pentru echilibrarea bugetului. Până atunci, Daraban i-a sfătuit pe antreprenori să fie prudenți cum își gestionează banii.

Daraban: Nu mai avem capacitatea să tolerăm o altă taxare în plus

„Am semnalat faptul că anul trecut, față de cu un an înainte, în ciuda faptului că sunt cam 20.000 de societăți în plus care au depus bilanțul, deci am ajuns la 866.601 deponenți de bilanț, cifra de afaceri a scăzut de la 494 la 490 și profitul de la 54,6 la 51,17.

Deci dinamica nu e pozitivă.

Nu cred că putem, să tolerăm o altă taxare în plus. Nu știu ce vor face firmele care au avut acele facilități în construcții, în IT, care au contracte în derulare și trebuie să-și reseteze practic toate calculele în baza noilor taxări”, a declarat Mihai Daraban.

Soluțiile liderului CCIR pentru echilibrarea bugetului

Președintele CCIR a amintit apoi că ei au deschis subiectul încă din 2020, „după ce dl Dragnea făcuse ce făcuse cu cheltuielile statului”, apoi iar în 2022 și 2023: „E unica soluție în echilibrarea bugetului și crearea unui buget confortabil. Acum… vedeți că logica aceasta electorală e câteodată… să zicem că încețoșează privirile”.

Acesta e convins că am ajuns aici din cauza anului electoral 2024: „Categoric, da. Totul a funcționat într-o logică electorală și consecințele se văd acum. Noi am spus că pe termen lung se pot rezolva prin această reorganizare administrativă, iar pe termen scurt sfatul nostru e ca statul să facă o megalicitație publică, supertransparentă, în care să pună în valoare toate activele statului care zac și nu produc nimic. Asta e pe termen scurt”.

Întrebat ce sfat are pentru micii antreprenori, Mihai Daraban a răspuns: „Să fie prudenți, să se gândească de două ori când fac o achiziție. Să nu-și bată joc de bani, cu alte cuvinte”.