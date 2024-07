Diana Buzoianu (USR), despre creșterea pensiilor românilor: Este un haos total creat și e folosită această legea doar ca să fie obținute niște voturi, nu din grija reală pentru pensionari (VIDEO)

Deputata USR, , a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre și despre posibila creștere a acestora.

„Sunt două scenarii”

Diana Buzoianu susține că e folosită această lege a pensiilor “doar ca să fie obținute niște voturi, nu din grija reală pentru pensionari”.

„Sunt două scenarii, fie doamna Bucura nu și-a citit nici până în ziua de astăzi proiectul de lege și are impresia că prevederi pe care dumneaei le-a citit pentru prima dată, astăzi, sunt noutăți și pentru asta a trebuit să facă o conferință de presă, că legea era publicată de niște săptămâni și prevedea exact ceea ce spunea dumneaei, fie încearcă să acopere cu niște non subiecte, cu niște non știri, faptul că ea nu face progrese pe alte subiecte, cum ar veni, de exemplu, legea salarizării unitare”, a spus deputata.

„Este un haos total creat și este folosită această lege doar ca să fie obținute niște voturi”

„Întorcându-ne la pensii, să nu uităm că au fost o serie de minciuni făcute pentru români. Prima dintre ele a fost că tuturor le vor crește pensiile. După aia și-au dat seama că nu pot să zic asta. Au venit și au spus, de fapt, vor fi oameni care, în medie, vor primi 40 %, dar după aia și-au dat seama că vor fi și oameni cărora le vor scădea pensiile.

Una peste alta, nu au reușit să rezolve nici inechitățile, nici bugetul nu are banii necesari cuprinși pentru a putea să acopere creșterile de pensii. Lipsesc, astăzi, 15 miliarde de lei, din calculul făcut de Banca Mondială, că cu banii care ar fi trebuit să existe în buget, ca să fie acoperite aceste creșteri.

Din punctul nostru de vedere, noi am spus foarte clar, este un haos total creat și este folosită această lege doar ca să fie obținute niște voturi, nu din grija reală pentru pensionari. Dacă ar avea o grijă reală pentru pensionari, ar lua niște măsuri care să ducă economia, să nu mai crească prețurile halucinant, să nu-și mai poată permite niciun pensionar măcar să-și acopere medicamentele”, a mai precizat Diana Buzoianu.