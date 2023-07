Diana Stoica: Corect ar fi fost ca statul întâi să strângă cureaua la stat, pe cheltuielile bugetare, și apoi să aibă căderea să vină să crească taxele oamenilor încă o dată (VIDEO)

Deputata USR Diana Stoica a vorbit despre o eventuală creștere a taxelor, joi, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și s-a arătat de părere că ar fi fost „corect” ca „statul întâi să strângă cureaua la stat, pe cheltuielile bugetare, și apoi să aibă căderea să vină să crească taxele oamenilor încă o dată”.

Diana Stoica (USR), pe B1 TV, despre azilele groazei și creșterile de taxe

Deputata a vorbit inițial despre cazul azilelor groazei, afirmând că PSD și PNL au respins cererea USR de a fi înființată o comisie de anchetă cu privire la acest subiect.

„Noi am cerut deja mai multe convocări ale unei sesiuni extraordinare (a Parlamentului, n.r.), începând cu azilele groazei. Am cerut o comisie specială de anchetă pentru a vedea, practic, ce s-a întâmplat acolo, pentru a adopta cadrul legal necesar pentru a preveni astfel de situații să nu se mai întâmple vreodată vreo tortură pe bani publici, cum am văzut cu toții, și omor prin rele tratamente, cum au fost omorâți bătrânii aceia (…). Nu vor, practic, PSD și PNL au respins aceste cereri în Biroul Permanent”, a declarat Diana Stoica.

Ea a vorbit și despre măsurile fiscale care s-ar afla în analiza Guvernului.

„Ca să înțeleagă toată lumea, nu poate nimeni să crească taxe în România în afară de Guvernul României, deci nici Banca Mondială, nici Comisia Europeană. Banca Mondială ne-a făcut, la cerere, o analiză unde scrie foarte clar, pe pagina 2, că nu își asumă nici măcar corectitudinea datelor, că sunt date de Ministerul Finanțelor”, a spus Diana Stoica.

„Corect ar fi fost ca statul întâi să strângă cureaua la stat, pe cheltuielile bugetare, și apoi să aibă căderea să vină să crească taxele oamenilor încă o dată. Pentru că noi vorbim deja de o a doua creștere de taxe, am mai avut în 1 ianuarie 2023, când au suprataxat munca part-time, au crescut la chirii impozitele de vreo tre ori. Din cauza suprataxării muncii part-time, practic, s-au pierdut undeva la 270.000 de locuri de muncă, dacă îmi aduc aminte bine. Aceste creșteri de taxe pe un fond economic fragil, cum îl avem acum, nu sunt potrivite”, a mai declarat deputata.