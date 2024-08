Excelență în distribuția produselor cosmetice în Europa de Est prin compania ONE Master Distribution

Frumusețea este o preocupare milenară, însă ultimele decenii au adus o conștientizare mai larg răspândită asupra acesteia. Mai mult, pe lângă frumusețe, sănătatea joacă un rol important, cele doua mergând acum mână în mână. Așa că, industria cosmetică a cunoscut o creștere accelerată, iar cererea pentru produse de înaltă calitate și inovatoare nu a fost niciodată mai mare. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la ingredientele și eficacitatea produselor de beauty pe care le aleg, căutând mereu cele mai bune opțiuni disponibile pe piață. ONE Master Distribution, companie fondată în 2012 de Angela Țiboc, a înțeles rapid aceste nevoi și a devenit un jucător important în distribuția de produse cosmetice în România, Ungaria și Bulgaria.

O viziune clară pentru succes

Înființarea a fost inspirată de popularitatea tot mai mare a produselor K-Beauty. Angela Țiboc a identificat potențialul enorm al acestor produse pe piața europeană datorită relațiilor solide cu furnizorii din Coreea de Sud și înțelegerii profunde a industriei cosmetice. Compania a început să importe și să distribuie produse K-Beauty într-un moment propice, când interesul pentru aceste produse era în continuă creștere. Pandemia din 2020 a reprezentat un impuls semnificativ pentru cererea de produse de beauty destinate uzului casnic, pe fondul creșterii comenzilor online și al popularității conținutului de beauty pe rețelele sociale. ONE Master Distribution a reușit să profite de această oportunitate, extinzându-și activitatea în Ungaria și Bulgaria și încheind contracte exclusive cu branduri prestigioase din Coreea, Europa, SUA și Japonia.

Realizări și creștere exponențială

Până în 2024, ONE Master Distribution a ajuns să gestioneze aproape 100 de branduri internaționale de cosmetice, dintre care aproximativ 50% sunt sub contracte exclusive. Această performanță evidențiază poziția de lider a companiei în România, unde este recunoscută pentru gestionarea eficientă a unui portofoliu impresionant de branduri și pentru respectarea strictă a standardelor și mesajelor fiecărui brand.

Colaborarea strânsă cu partenerii de retail și feedback-ul constant de la consumatori au fost esențiale pentru succesul companiei. ONE Master Distribution a construit relații de lungă durată cu branduri de top din industria cosmetică, asigurându-se că oferă mereu produse noi și inovatoare. Angajamentul față de calitate și autenticitate a stabilit compania ca un partener de încredere atât pentru branduri, cât și pentru consumatori.

Servicii complete și eficiente

ONE Master Distribution oferă o gamă largă de servicii, de la importul direct al produselor de la furnizori până la gestionarea documentației necesare pentru introducerea pe piața UE, cum ar fi CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) și alte cerințe obligatorii. Compania se ocupă și de depozitarea și transportul produselor în condițiile impuse de branduri, etichetarea corespunzătoare fiecărei țari, contractarea agențiilor de marketing, a influencerilor locali, listarea produselor în marile rețele fizice și online de cosmetice și multe altele. Aceste servicii sunt esențiale pentru asigurarea unei prezențe consistente și conforme pe piețele din România, Ungaria și Bulgaria. ONE Master Distribution colaborează îndeaproape cu fiecare brand pentru a înțelege specificitățile și cerințele acestora, asigurându-se că produsele sunt prezentate și promovate corect și eficient.

Inovații tehnologice remarcabile

Inovația este un element central în strategia ONE Master Distribution. În 2021, compania a integrat tehnologia Immens AI, care permite monitorizarea pieței și detectarea eventualelor derapaje ale retailerilor autorizați, inclusiv nerespectarea prețurilor recomandate și comunicările neconforme cu identitatea brandului. Această tehnologie avansată asigură o transparență și un control mai mare asupra distribuției produselor.

În 2024, ONE Master Distribution a introdus pe magazinul online oficial tehnologia Chowis. Aceasta permite utilizatorilor să-și examineze pielea utilizând camera telefonului mobil, oferind recomandări personalizate chiar de la dermatologi. Această tehnologie avansată îmbunătățește experiența de cumpărare, permițând consumatorilor să aleagă produse adaptate nevoilor lor specifice, bazate pe o analiză detaliată a pielii.

Branduri disponibile pe sole.ro

Pe sole.ro, magazinul online oficial al ONE Master Distribution, găsiți o selecție impresionantă de branduri de renume internațional, care reflectă angajamentul companiei de a oferi produse de înaltă calitate și inovative. Printre acestea se numără skin1004, un brand coreean apreciat pentru utilizarea ingredientelor naturale din Madagascar, și Beauty of Joseon, care combină tradițiile coreene de îngrijire a pielii cu tehnologii moderne. Allies of Skin se remarcă prin produsele sale eficiente și multifuncționale, iar Banila Co este faimos pentru balsamurile sale de curățare revoluționare.

Putito se distinge prin accesoriile sale unice și creative, în timp ce Riemann P20 este recunoscut pentru protecția solară de lungă durată. Nature Republic aduce natura mai aproape de consumatori prin utilizarea ingredientelor naturale, iar Atopalm este dedicat îngrijirii pielii sensibile. Anua este cunoscut pentru tonerele sale calmante și hidratante, iar Aquapick oferă soluții avansate pentru igiena orală.

Geske introduce tehnologia de înfrumusețare de ultimă generație, iar LG Chem și Hironic contribuie cu inovații în domeniul chimiei și al dispozitivelor estetice medicale. Această selecție diversificată de branduri pe sole.ro subliniază angajamentul ONE Master Distribution de a răspunde nevoilor variate ale consumatorilor moderni prin produse care combină eficiența, inovația și calitatea.

Parteneriate strategice pentru excelență

Un alt aspect esențial al succesului ONE Master Distribution este dezvoltarea de parteneriate strategice. Un exemplu notabil este colaborarea cu rețeaua de clinici de chirurgie și dermatologie estetică, Cronos Med, fondată de dr. Constantin Stan, recunoscută pentru cei peste 30 de ani de experiență în chirurgia estetică. Aceste clinici sunt disponibile în mai multe orașe importante ale țării, și anume București, Bacau, Iași , Constanța, Timișoara și Brașov. Parteneriatul subliniază angajamentul companiei de a oferi produse de înaltă calitate și soluții inovatoare în domeniul frumuseții și sănătății pielii. Printr-o asemenea colaborare, ONE Master Distribution și-a extins portofoliul de produse și a întărit legăturile cu profesioniștii din domeniu, asigurându-se că oferă cele mai bune și eficiente soluții estetice clienților săi. Parteneriatele strategice, precum cel cu dr. Constantin Stan, permit companiei să rămână în fruntea industriei și să continue să inoveze și să evolueze într-un ritm rapid.

Piețe deservite și impactul local

ONE Master Distribution activează în prezent în România, Ungaria și Bulgaria, deservind aceste piețe cu o gamă variată de produse cosmetice de la branduri internaționale de renume. Compania se mândrește cu o rețea extinsă de parteneri de retail și distribuitori locali, asigurând accesul la produse de top pentru consumatori din diverse regiuni.

Prin adaptarea ofertelor la preferințele și nevoile specifice ale fiecărei piețe, ONE Master Distribution reușește să atragă și să fidelizeze un număr tot mai mare de clienți. În plus, compania organizează periodic evenimente și campanii promoționale pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a educa consumatorii despre beneficiile produselor pe care le distribuie. Această abordare orientată spre client contribuie la consolidarea poziției companiei ca lider în industria cosmeticelor din Europa de Est.

Structura organizațională și leadership-ul

Compania este structurată în departamente principale precum achiziții, marketing și vânzări, financiar. ONE Master Distribution include trei ramuri principale: distribuția, retailul online prin magazinul oficial www.sole.ro și retailul fizic și marketingul prin Pop-Up Store SOLE, care circulă în marile orașe din România. Angela Țiboc, fondator și CEO, conduce echipa formată din peste 30 de angajați dedicați, care lucrează împreună pentru a asigura succesul continuu al companiei. Leadership-ul și viziunea CEO-ului au fost esențiale pentru creșterea și dezvoltarea ONE Master Distribution, transformând-o într-o forță dominantă pe piața de cosmetice din Europa de Est.

Performanțe financiare remarcabile

Cu o cifră de afaceri de peste 16 milioane de euro, ONE Master Distribution continuă să crească și să se dezvolte, consolidându-și poziția de lider pe piața de distribuție a produselor cosmetice din Europa de Est. Performanțele financiare robuste reflectă succesul strategic al companiei și capacitatea sa de a inova și de a se adapta la schimbările pieței.

Un lucru remarcabil este faptul că ONE Master Distribution este o companie care se implică activ în inițiative de responsabilitate socială. Prin retailerul oficial, sole.ro, promovează educația privind protecția solară în cadrul competițiilor sportive de alergare, trail și triatlon. Compania se mândreste cu faptul că a sponsorizat peste 20 de competiții sportive, subliniind importanța protecției solare pentru sportivi.

Realizările din ultimii ani ale ONE Master Distribution sunt într-adevăr extraordinare. Compania nu se oprește aici și își va continua misiunea de a aduce cele mai inovatoare și de înaltă calitate produse cosmetice pe piețele din România, Ungaria și Bulgaria. Cu o echipă dedicată, parteneriate strategice și o viziune clară, compania este pregătită să își mențină poziția de lider, oferind în continuare cele mai bune produse și servicii clienților săi. Pentru mai multe informații, nu ezitați să vizitați .

ONE Master Distribution își propune să extindă constant portofoliul de branduri și să exploreze noi piețe emergente. Prin angajamentul său față de excelență și inovare, compania este determinată să redefinească standardele industriei de cosmetice în Europa de Est, iar prin intermediul sole.ro, continuă să ofere consumatorilor acces la cele mai bune produse disponibile.