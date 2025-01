Florin Barbu: Plafonarea a adus scăderi de prețuri cu până la 33% / În piață sunt anumite practici neloiale astfel încât produsele românești au un adaos comercial mai mare decât cele din import (VIDEO)

Plafonarea adaosului comercial a adus scăderi de prețuri de până la 33% pentru cele 17 categorii de produse vizate de mecanism, între iunie 2023 și decembrie 2024, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vineri, la Talk B1 cu Gabriela Mihai.

Florin Barbu, pe B1 TV, despre plafonarea adaosului comercial

Întrebat despre prețurile de la raft, ministrul Agriculturii a declarat: „Dacă vorbim de plafonarea adaosului comercial, și a fost aprobată ordonanța pe care noi am dat-o în Guvernul României, a fost aprobată în Parlamentul României, și este valabilă până pe 30 iunie, pot să vă spun că, raportarea Consiliului Concurenței pe care o fac lunar către Ministerul Agriculturii pentru cele 17 categorii de produse, scăderile sunt semnificative. Dacă vorbim la începutul lunii iunie 2023 comparativ cu luna decembrie 2024, sunt scăderi cu procente între 7% și 33% pe cele 17 categorii de produse”.

„Cele 17 categorii de produse sunt consumate de peste 50% din români. Aceste categorii de produse sunt folosite pentru români care au venituri mici și medii, deci plafonarea adaosului comercial și-a produs efecte, lucru confirmat și de către Consiliul Concurenței”, a continuat Florin Barbu.

„Dacă în iunie 2023 mergeam într-un magazin de retail și cumpăram 1 litru de ulei cu 12-13 lei, în momentul de față în magazinele de retail 1 litru de ulei este între 6 și 7 lei. Dacă vorbim de franzelă de 300 de grame, care este trecută în cele 17 produse, prețul franzelei în iunie, în 15 iunie, era la 2,3 lei, în momentul de față prețul franzelei în magazinele de retail este undeva între 1,5 și 1,7 lei”, a adăugat social-democratul.

Barbu: În piață sunt anumite practici neloiale astfel încât produsele românești au un adaos comercial mai mare

„În paralel cu plafonarea adaosului comercial, am constituit la nivelul Ministerului Agriculturii un comitet de lucru, din care fac parte Ministerul Agriculturii, Consiliul Concurenței, ANAF, pentru toate produsele agroalimentare din România și am dat în analiză Consiliului Concurenței 12 produse. Pentru că în piață, din informațiile pe care le am și din datele pe care le are Ministerul Agriculturii, sunt anumite practici comerciale neloiale astfel încât produsele românești au un adaos comercial mai mare față de produsele care vin din import cu un adaos comercial mai mic”, a mai spus ministrul Florin Barbu.