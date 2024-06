Ion Ariton (PMP), fost ministru al Economiei și martor în procesul privind Roșia Montană: Gabriel Resources dorea mai mult o speculație bursieră. Nu pregătise nimic spectaculos pentru rezultatul promis (VIDEO)

Ion Ariton (PMP), fost ministru al Economiei, a vorbit despre procesul privind Roșia Montană, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a povestit că îi spusese încă din 2011 premierului de la acea vreme că Gabriel Resources nu a pregătit „nimic spectaculos” pentru investiția promisă și compania dorea mai degrabă „o speculație bursieră”.

Ion Ariton (PMP), pe B1 TV, despre procesul privind Roșia Montană

„A fost o minune pentru România că am câștigat acest proces, dar vreau să spun că această minune nu se putea realiza dacă cei care au participat la Washington, în speță casa de avocatură care ne-a reprezentat extraordinar și specialiștii care i-au chemat ca martori în acest proces, nu ar fi avut un succes România dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Deci minunile au fost făcute de oameni (…). Nu este o minune, este o muncă, care a dus la acest rezultat”, a declarat Ion Ariton, unul dintre martorii din proces.

Ion Ariton: Gabriel Resources dorea mai mult o speculație bursieră

„La momentul în care eu am interacționat cu această firmă, era undeva în anul 2011, se luase o decizie în Guvernul României de a se renegocia contractul cu această firmă. Era un contract dezavantajos pentru noi, pe care încercam să îl renegociem. Începusem negocierea de la un procent de 19% pe care îl mai avea partea română în acest contract și 4% redevențe. După mai multe întâlniri pe care le-am avut cu membrii acestei firme, am ajuns la un procent de 25%, partea României, și 6% redevențe. Discuțiile și negocierile erau încă în curs”, a continuat Ion Ariton.

„În experiența pe care am avut-o de-a lungul timpului, că am lucrat în mai multe companii, știam cum se pregătește o investiție, știu cum se poate coordona o astfel de investiție și n-am văzut nimic spectaculos pregătit de cei de la Gabriel Resources ca să fie un rezultat fantastic, așa cum ne promiteau ei, și în niște termene foarte scurte, or acest lucru m-a pus pe gânduri. Am prezentat și premierului de atunci părerea mea, am spus că dânșii doresc mai mult o speculație bursieră decât într-adevăr o activitate pe care vor s-o desfășoare pe mai mulți ani în această zonă a noastră”, a adăugat fostul ministru.