Marcel Ciolacu: Sunt vreo 50 de excepții la cota unică, noi nu o mai avem, ci mai venim cu ea doar în fluturașe electorale / E prematur să vii cu măriri de taxe. Reforma fiscală va fi aprobată la jumătatea anului viitor (VIDEO)

Reforma fiscală va fi discutată la începutul lui 2025 și va fi aprobată la jumătatea anului, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, într-o conferință de presă la sediul PSD.

Marcel Ciolacu: Sunt vreo 50 de excepții la cota unică, deci noi nu mai avem cotă unică

Premierul consideră că, având în vedere numărul mare de excepții, România nu mai are cu adevărat o cotă unică de impozitare.

„Este un instrument mult mai ușor de colectat, dar trebuie toate puse pe masă să vedem cum e. Dacă am introduce acum adevărat cotă unică, fiindcă acum sunt vreo 50 de excepții la cota unică, deci noi nu mai avem cotă unică, doar așa în fluturașe electorale mai venim cu cota unică, în acest moment ar fi o mărire de taxe, iarăși, un lucru rău. Pentru că când n-ai o creștere economică mare nu vii cu taxe noi, pentru că împovărezi zona economică și, de fapt, vine un revers”, a declarat premierul.

Ce a spus despre evoluția economiei și reforma fiscală

„Am văzut, am pornit modest, cu 1,8, 2,2, eu am zis de la început că ne încadrăm peste 3%, deja se stabilizează o creștere economică în România de 3,2% – 3,4%. Cred că va fi cea mai mare creștere economică din România. E prematur să vii cu măriri de taxe, dar noi avem în cererea de plată numărul 4, cum bine știți și dumneavoastră, reforma fiscală. Acel lucru nu poți să îl faci peste noapte, fiindcă e o reformă fiscală de fond. Nu este că scoți niște excepții, lucru care s-a întâmplat anul trecut, când aveam un deficit, știți la fel de bine, în septembrie, de 6,8 – repet, în septembrie era un deficit de 6,8 – și am respectat ceea ce am convenit cu Comisia”, a continuat Marcel Ciolacu.

„Nu poți să aplici în anul fiscal respectiv. Există un delay (întârziere, decalaj, n.r.) de un an de zile și de șase luni, deci reforma fiscală se va discuta la începutul anului viitor. Ea se va aproba la jumătatea anului, cu șase luni înainte de a începe un an fiscal. Vestea bună este că Comisia a înțeles foarte bine că este perioada de dezvoltare cea mai mare a României și noi am ajuns acum, în primele luni, cu cheltuieli pe investiții de 47 de miliarde. Niciodată nu s-a întâmplat acest lucru în România. Aproape 10 miliarde de euro, după cinci luni, investite în infrastructuri majore din România”, a mai declarat premierul.