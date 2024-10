Ministrul Radu Oprea, după ce Comisia Europeană a propus suspendarea parțială a plăților din PNRR: Nicio sumă nu este pierdută. Suspendat nu înseamă pierdut (VIDEO)

Ministrul Economiei, , a vorbit în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu, despre care a propus suspendarea parțială a plăților din PNRR.

Oprea a declarat că, în contextul suspendării parțiale a plăților din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), „nicio sumă nu este pierdută”.

„Suspendat nu înseamnă pierdut, înseamnă că ai timp să vii și să rezolvi temele rămase din jaloanele respective”

El a subliniat că suspendarea nu înseamnă pierdere, ci oferă timp pentru a rezolva problemele rămase din jaloanele respective, astfel încât România să poată să încasează banii odată ce soluțiile sunt prezentate.

“Prima precizare, care cred că trebuie făcută, este că nicio sumă nu este pierdută. Suspendat nu înseamnă pierdut, înseamnă că ai timp să vii și să rezolvi temele rămase din jaloanele respective, urmând ca să încasezi banii când vii cu soluțiile pentru chestiunile în cauză. Ministrul Câciu e destul de modest și nu spune un lucru la care probabil că puțini români se gândeau înainte de a prelua domnul Câciu mandatul, faptul că vechiul cadru financiar multiannual, care s-a încheiat, avem absorbție de sută la sută sau, mă rog, aproape…

Lucrurile acestea au fost făcute și cred că este foarte important, pentru că banii ăștia au venit în economia românească pentru toate programele.

Am avut ocazia să merg într-o grupă de negociere, la un moment dat, pe măsurile fiscale, atunci că Partidul Social Democrat era în discuții cu Partidul Național Liberal. Am fost în Ministerul Finanțelor Atunci și eu pot să spun că am găsit în Ministerul Finanțelor, care era condus de PNL la ora aceea, soluția ca să se reducă pragul de impozitare, unde este și pragul de de trecere la platitor de impozit pe profit, lucru cu care noi nu am fost de acord și atunci țineți minte că au fost foarte multe discuții, de la un milion de euro, s-a ajuns la 500.000 EUR. Ne-am luptat mult ca să menținem acest prag și este o discuție care probabil că trebuie făcută în coaliție pentru că este o decizie politică.

Eu, personal, cred că pentru economia românească, așa cum este ea astăzi, cum arată microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii este bine să menținem pragul de 500.000. Cred lucrul acesta în baza analizelor pe care le am la minister. În măsura în care ministrul Finanțelor publice ne întreabă despre acest lucru, putem să venim și să explicăm de ce cred că este benefic pentru România să menținem, chiar și cu riscul de a diminua anumite sume pe care le încasăm, pentru că, de fapt, vom câștiga pe altă parte”.