Mugur Isărescu (BNR): Singura țară care are un indice armonizat al prețurilor de consum mai mare decât noi este Ungaria. România, într-o poziție fiscal-bugetară mai vulnerabilă decât alte țări (VIDEO)

România este într-o poziție fiscal-bugetară mult mai vulnerabilă decât alte țări, a declarat guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, care a prezentat mai multe date despre evoluția economiei.

Mugur Isărescu: Ungaria, singura țară cu un indice IAPC mai mare decât noi

„Acest clasament este făcut pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum. Ne menținem o poziție relativ bună, pe baza acestui indice calculat ca variația medie anuală, cu alte cuvinte, 12 luni pe 12 luni (…). Am pierdut în mod categoric din poziția relativ mai bună din perioada anterioară, asta este variația anuală, cu alte cuvinte, lună pe lună. Eram pe locul 7-8, dacă nu mă înșel, în lunile de vară, și acum am ajuns pe locul 2 ca inflație. Singura țară care are o variație anuală, deci un indice IAPC, mai mare decât noi este Ungaria”, a spus guvernatorul BNR.

„De acest lucru, de ce această deteriorare comparativă? Păi principalul factor este ceea ce caracterizează România comparativ cu celelalte țări, și anume un deficit fiscal mai mare, o poziție fiscal-bugetară mult mai vulnerabilă, și încă nu au intrat în efect, ca să zic așa, impactul nu a apărut încă al măsurilor pentru a reduce acest deficit bugetar”, a adăugat el.

„Se vede foarte clar că evoluția prețurilor agro-alimentare în trimestrul 3 a fost forța motrice care a dus inflația în jos. Motivele (…), atât pe plan global, cât și în Uniunea Europeană, la principalele produse – și cu deosebire la grâu, în cazul României – a fost o recoltă relativ bogată și acest lucru a permis menținerea unor evoluții favorabile pe piețele materiilor prime agricole. Măsura plafonării adaosului comercial a potențiat ajustări descendente ale prețurilor pe segmentul alimentar”, a mai spus Mugur Isărescu.

Oficialul a precizat, totodată, că „războiul din Orientul Apropiat va influența evoluția prețurilor la energie”.