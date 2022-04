Nicolae Ciucă: Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase la jumătatea acestui an

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase la jumătatea acestui an. Exploatarea va asigura circa un miliard de metri cubi pe an, adică aproximativ 10% din consumul anual înregistrat în România.

Nicolae Ciucă, despre extracția de gaze din Marea Neagră

„Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase de Black Sea Oil & Gas la jumătatea acestui an şi vom avea un miliard de metri cubi în plus pe an asiguraţi prin această investiţie.

În perimetrul de la Caragele există speranţe şi s-a discutat ca primele gaze să fie extrase în 2024, iar în perimetrul Neptun Deep, mai devreme de finele lui 2026 – 2027 nu putem să sperăm că vom avea gaze din Marea Neagră”, a declarat Nicolae Ciucă, la TVR 1.

Premierul a mai spus că, din acest punct de vedere, „România e o ţară norocoasă”.

Ciucă a afirmat apoi că acum există suficient gaz pentru consumul casnic și pentru industrie, dar mai e nevoie de circa 20% din consumul anual, din care 10% ar urma să fie asigurată prin exploatarea realizată de Black Sea Oil & Gas.

Totodată, șeful Guvernului a dat asigurări că va fi votată în scurt timp și va ajunge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

Ciucă: România nu e afectată de decizia Rusiei de a opri gazele către Bulgaria și Polonia

Nicolae Ciucă că, în acest moment, România nu e afectată de decizia Rusiei de a stopa livrarea gazelor către Bulgaria și Polonia.

„Prima grijă a fost să vedem în ce fel impactează această decizie asupra situației concrete din țara noastră. În funcție de la nivel european vă asigur că vom fi parte la ele.

Am asumat la nivelul coaliției această decizie prin care prețurile au fost stabilite la un anumit prag. (…) În această cascadă de situații de criză, deciziile guvernului au venit în sensul să protejăm cetățenii și economia”, a mai precizat prim-ministrul.