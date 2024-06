Producătorii români reclamă comportamentul marilor magazine. Dragoș Frumosu: Marile rețele comerciale preferă produsele din țările lor sau făcute de companiile din țările lor (VIDEO)

Marile rețele comerciale preferă produsele care provin din țările lor sau făcute de companiile din țările lor care activează și în România, a declarat președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu, vineri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Dragoș Frumosu, pe B1 TV, despre situația producătorilor români

Întrebat despre presiunea exercitată de PSD asupra Consiliului Concurenței pentru a verifica abuzurile cu care s-ar confrunta producătorii români, președintele Sindalimenta a spus: „Eu cred că dacă totuși este un demers făcut în primul rând de Daniel Zamfir, eu cred că el va merge în continuare și va fi o expertiză, într-adevăr, care să lumineze problema asta de foarte multă vreme. Nu cred că e neapărat o chestie electorală, pentru că ea a început de ceva timp și acum trebuie să ținem cont că alegerile parlamentare sunt un pic spre toamnă, deci cred că nu neapărat este o problemă politică sau electorală, dar eu, să fiu sincer, dacă aștept obstrucții, le aștept din partea Consiliului Concurenței, fiindcă de foarte multă vreme Consiliul Concurenței promite”.

„Problema magiunului de Topoloveni, pentru că în primul rând discutăm despre acest produs, este o problemă care s-a creat de ceva timp. Aici întâlnim și o speculă extraordinar de mare la preț. Eu am vorbit de multe ori cu doamna Stanciulov și dânsa vinde cu 13 lei borcanul de magiun și el ajunge aproape la 30 de lei pe raft în unele hipermarketuri, deci asta înseamnă încercarea de delistare mascată”, a adăugat Dragoș Frumosu.

„Acolo mai este și o problemă, eu i-aș spune, penală în spate, pentru că există un individ care produce conserve de legume și fructe în imediata apropiere a doamnei și care a vrut să îi cumpere brandul și, pe motiv că a fost refuzat, fiindcă acest brand e un brand de suflet (…), din momentul acela s-a declanșat un pic această acțiune, dar mai sunt și alți producători”, a continuat el.

Dragoș Frumoșu: Prin această dramă trec și înghețata din Teleorman, și mulți alți producători

„Așa cum am înțeles și eu din discuțiile purtate în Parlament, există și înghețata din Teleorman, și mulți alți producători care trec prin această dramă, pentru că nu își pot vinde produsele. Problema este foarte gravă, fiindcă este cert și noi am vorbit de foarte multe ori despre preferințele marilor rețele comerciale pentru produsele care provin din țările lor sau care sunt făcute de companiile din țările lor care activează și în România. Micul producător, săracul, nu are ce să facă”, a mai declarat președintele Sindalimenta.