Scăderea acțiunilor One United Properties s-a accentuat. Cotația a ajuns cu 40% mai jos față de începutul anului. Explicația brokerilor și ce spune compania

Acțiunile ONE United Properties (ONE) au continuat să scadă, ducând cotația cu 40% mai jos față de începutul anului. Brokerii spun că asta se întâmplă din cauza performanțelor financiare ale dezvoltatorului imobiliar și a deciziilor strategice controversate. În schimb, conducerea companiei susține că „prețul acțiunilor din piață nu reflectă realitatea sănătății companiei și credem că e o situație temporară”.

Cum explică brokerii scăderea acțiunilor ONE

Acțiunile ONE United Properties (ONE) au scăzut, ieri, cu 4,64%, la 0,452 lei/unitate, după o depreciere de 3,66% luni, ducând astfel cotația la un minus de 40% față de începutul anului. Ieri, tranzacțiile pe ONE au însumat 4,66 milioane de lei, după o ședință anterioară cu 2,03 milioane de lei, semnificativ mai mari decât zilele obișnuite de tranzacționare pentru ONE, informează

Dragoș Mesaroș, director de tranzacționare Goldring, a explicat faptul că scăderea acțiunilor ONE poate fi atribuită „performanțelor financiare mai slabe ale companiei, deciziilor strategice controversate și temerilor legate de diluarea acționarilor”.

„Performanțe financiare în scădere: În prima jumătate a anului 2024, compania a raportat o cifră de afaceri consolidată de 699,4 milioane de lei, în scădere cu 17% față de aceeași perioadă din 2023. Profitul net a scăzut cu 20%, ajungând la 228,6 milioane de lei.

Decizii strategice controversate: Propunerea de consolidare a valorii nominale a acțiunilor într-un raport de 50:1 și un program de răscumpărare a acțiunilor de până la 20 de milioane de lei au generat îngrijorări în rândul investitorilor. Aceste măsuri au fost percepute ca încercări de a stabiliza prețul acțiunilor, însă au ridicat întrebări privind impactul asupra acționarilor minoritari și transparența deciziilor managementului.

Majorare de capital și diluarea acționarilor: Compania a propus o majorare de capital prin emiterea a 1,75 miliarde de acțiuni noi la un preț de 0,2 lei pe acțiune, sub prețul de piață. Această inițiativă a fost percepută ca diluând participațiile acționarilor existenți, ceea ce a contribuit la scăderea încrederii investitorilor”, a explicat Dragoș Mesaroș, potrivit financialintelligence.ro.

La rândul său, Cristian Erimia, analist Investimental, apreciază că scăderea prețului acțiunilor ONE a fost determinată de o serie de factori negativi – de exemplu, rezultatele sub așteptări ale întregului domeniu al construcțiilor rezidențiale – suprapuși peste tendința de scădere a afacerilor și a profitului anunțată de companie.

Ce spune ONE despre prețul acțiunilor sale

În schimb, Claudio Cisullo, președintele One United Properties (ONE), a declarat, luna trecută, că prețul acțiunilor nu reflectă valoarea corectă de piață a companiei: „Acest lucru este valabil pentru multe acțiuni, din întreaga lume. Noi suntem atenți la sănătatea companiei. Traiectoria noastră de creștere este remarcabilă, comparativ cu țări europene, precum Germania, Elveția, Austria, Polonia, Ungaria. Avem o poziție foarte solidă de cash, ne uităm la asta foarte atent, de obicei este peste 100 de milioane de euro. Dacă ne uităm la indicatorul loan to value, datoria noastră este la 30% – un nivel foarte, foarte solid. Nu știu nici un dezvoltator, comparabil cu noi ca dimensiune, din Europa care să fie sub 50%. Asta contează. Dar acești indicatori nu se reflectă în prețul acțiunii. Poate că oamenii devin puțin confuzi”.