Sebastian Burduja: Dacă toate merg bine, în decembrie punem în funcțiune grupul de la Iernut. E o gură imensă de oxigen pentru Sistemul Energetic / Centrala de la Mintia va fi cea mai mare din Europa (VIDEO)

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit despre investițiile din sector, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a anunțat inclusiv că grupul de la Iernut ar putea fi pus în funcțiune în luna decembrie.

Sebastian Burduja, pe B1 TV, despre investițiile din sectorul energiei

Ministrul a vorbit despre stadiului proiectului de la Iernut.

„Ne uităm, de exemplu, la Iernut, unde e un grup pe gaz, peste 400 de megawați, modern, lucrări blocate vreo 5 ani de zile, am reușit să reluăm aceste lucrări și domnul Virgil Popescu, și pe timpul mandatului meu, și acum suntem într-un grafic în care, dacă toate merg bine, în decembrie ar trebuie să o punem în funcțiune și e o gură imensă de oxigen pentru Sistemul Energetic, pentru că e exact în inima Sistemului Energetic, deci în centrul țării, și are o implicație mare inclusiv pe zona de echilibrare a sistemului”, a declarat Sebastian Burduja.

Oficialul a oferit detalii și despre stadiul proiectului de la Tarnița-Lăpuștești.

„Apoi, Tarnița-Lăpuștești, o astfel de hidrocentrală, investiție de 2 miliarde de euro plus, se face în 8-10 ani de zile. Elveția a făcut în 14 ani de zile ceva similar, vă dați seama că oricât am trage noi… Noi suntem la etapa în care încercăm să atribuim un studiu de fezabilitate – și e una dintre durerile mele de cap și de suflet în ultimul an de mandat ca n-am reușit să atribuim măcar primul pas, adică studiul de fezabilitate, că n-aveam ce să folosim cu un SF de acum 10-12 ani, efectiv nu corespund datele economice ș.a.m.d.”, a continuat Burduja.

„E procedură în atribuire acum, sunt două oferte, vom vedea dacă vom reuși de data aceasta. Dacă nu, avem un plan de rezervă, care înseamnă împrumut și consultanță de la Banca Mondială, studiu de fezabilitate făcut de experții Băncii Mondiale și apoi construirea unui parteneriat public-privat, atragerea unui investitor și finalizarea investiției”, a adăugat ministrul.

Sebastian Burduja: Centrala de la Mintia va fi cea mai mare din Europa

„Probabil cea mai importantă (investiție din sector, n.r.) e totuși una privată, un grup pe gaz sau mai multe grupuri pe gaz, e o centrală mare la Mintia, 1.700 de megawați, va fi cea mai mare din Europa. Cu gazul din Neptun Deep, dar cu termen de punere în funcțiune optimist 2025 pentru prima parte, 2026 ar fi finalul, va rezolva o bună parte din problema de producție și, fiind un grup pe gaz, îți dă flexibilitatea necesară”, a mai declarat liberalul.