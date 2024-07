Turiști înșelați cu oferte all inclusiv fictive. Sumele au ajuns în unele cazuri și la 12.000 de lei. Sfaturile președintelui Infocons pentru românii care își caută o vacanță (VIDEO)

E vremea vacanțelor, iar sejurul pe litoral s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru mai mulți turiști care au fost păcăliți cu oferte de cazare false. Oamenii au plătit sume mari de bani pentru pachete all inclusive. Sumele ajungeau în unele cazuri și la 12.000 de lei. Totul a ieșit la iveală abia când victimele au ajuns la mare și s-au trezit în fața unor uși închise. Ca să nu își strice concendiul, multe familii au decis să cumpere alte pachete de vacanță, a relatat Andreea Moraru, luni, la Știrile B1 TV.

Sfaturile președintelui Infocons pentru turiștii români, pe B1 TV

Întrebat cum ne putem feri de astfel de înșelăciuni, Sorin Mierlea a spus: „În primul rând, ar trebui să înțelegem ca înainte de a face o rezervare sau să facem o plată, să facem un transfer bancar, în primul rând să nu fie către o persoană fizică, să fie neapărat către o persoană fizică autorizată sau către o unitate care are un J, are ceva, are un cont bancar de societate comercială”.

„Doi la mână, să verificăm dacă acea locație este avizată sau autorizată de Ministerul Turismului. Se poate face simplu, prin aplicația europeană de protecția consumatorilor, gratuit. Descărcăm aplicația Infocons, verificăm firma de turism, inclusiv agenția de turism (…). Dacă nu este autorizată, înseamnă că este o cazare care este susceptibilă de a fi locuința cuiva care o pune la închiriere, ceea ce ar putea să ducă la astfel de lucruri (…). Pe site-ul mfinante.ro putem verifica dacă acea unitate este până la urmă cu obiect de activitate în domeniul turismului sau se ocupă de vânzări de ochelari sau de mai știu eu ce”, a adăugat președintele Infocons.

„Nu în ultimul rând, există acel Google Maps, unde putem să tastăm și să vedem dacă chiar există numărul respectiv pe stradă”, a continuat el.

Sorin Mierlea: Dacă vedem o astfel de practică, să facem o sesizare

„Astăzi aceste escrocherii au trecut în zona de online. Suntem tot mai susceptibili de a avea astfel de întâmplări dacă și noi, la rândul nostru, nu suntem puțini atenți (…). Nu stăm cu mâinile încrucișate – chiar dacă noi nu am cumpărat și vedem o astfel de practică, facem o sesizare. Făcând o sesizare, avem șansa ca cel care vine după noi să nu mai pățească ce am pățit noi”, a mai spus președintele Infocons, Sorin Mierlea.