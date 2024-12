„360 de grade”, cu Alina Bădic. Despre restanțele karmice și abordarea corectă a relațiilor din viața noastră (VIDEO)

Alina Bădic și invitatul ei din ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, Dragoș Bogdan, au vorbit identificarea restanțelor karmice și abordarea corectă a relațiilor din viața noastră.

„360 de grade”, cu Alina Bădic, despre restanțele karmice

„Acest Saturn și acest Neptun aflate pe ultimul segment de cerc, între 330 și 360 de grade, vorbesc despre faptul că ar cam trebui să abordăm lucrurile cât mai aproape de perfecțiune, adică, apropo de evaluare, dacă există un domeniu, în viața fiecăruia, (…) în care ești cel mai puțin aproape de ceea ce trebuie să fii, și un domeniu în care, să spunem, cel mai mult ne-am apropiat în anii anteriori, nu doar în 2024, de ceea ce trebuie să fim (…), acest Saturn și acest Neptun vorbesc despre faptul că trebuie să evaluăm această ecuație saturniano-neptuniană pe semnul Peștilor, pe semn de apă. Vorbește despre faptul că foarte important este emoțional (…) să identificăm care sunt (…) restanțele karmice pe care le mai avem”, a spus Alina Bădic.

„Poate nu s-au încheiat anumite relații corect”

„Poate nu am încheiat anumite experiențe de viață, poate nu s-au încheiat anumite relații corect. Nu am fost noi corecți în relația respectivă, poate am exagerat ceva sau poate am fost nedrepți, sau poate am făcut lucrurile alandala, nu știu, sau poate chiar am făcut o mare nedreptate. Deci acest Saturn și acest Neptun în semnul Peștilor vorbesc despre abordarea corectă a tuturor relațiilor de viață și experiențelor de viață (…) în care a existat de la cea mai mică conexiune emoțională până la acea conexiune emoțională. Deci ele trebuie reevaluate”, a mai spus Alina Bădic.