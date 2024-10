Nouă români reținuți după incidentele din Leeds. Opt au fost eliberați ulterior / Bărbatul care a incendiat un autobuz a fost identificat

Nouă cetățeni români au fost reținuți de polițiștii britanici după revoltele din Leeds, din seara zilei de 18 iulie 2024. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că dintre cei nouă cetățeni români arestați, opt au fost ulterior eliberați.

În prezent, un român a fost acuzat de incendiere și tulburarea liniștii și ordinii publice pentru incendieraea unui autobuz, joi noaptea. El a fost identificat ca Iustin Dobre, 37 de ani, și va apărea luni la Tribunalul Magistraților din Leeds, scrie

Disappointment of racist extremists after their claims that Muslims caused the riot in the city of Leeds were false. The media announced that the family that started the crisis was [a Roman Christian family] and that the man who set a fire to a transport bus was…

Consulatul General al României la Manchester a fost în strânsă comunicare cu familiile cetățenilor români arestați și cu autoritățile britanice. Consulatul a făcut demersuri pentru a obține informații și pentru a oferi asistență consulară.

În prezent, autoritățile locale de poliție din Leeds desfășoară o anchetă pentru a clarifica toate aspectele legate de incidentele din 18 iulie 2024.

A has broken out in UK’s after police were called to attend an incident involving some agency workers & children

Footage shared on showed a large crowd of people on the street & a police car being flipped onto its side while a bus was being set on fire.

— Lokmat Times (@lokmattimeseng)