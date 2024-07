A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de peste 1,94 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos și unde a fost jucat

Norocul a fost de partea unui român, care a pus un bilet la , la o agenție din București. Acesta a câștigat în valoare de peste 1,94 milioane de euro.

Cât a costat biletul norocos

Biletul norocos a fost jucat în Bucuresti, Sectorul 2 și a costat 154,50 lei, conform site-ului .

La tragerea Loto 6/49 de astazi, 11 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 9.646.132,64 lei (peste 1,94 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-003 din sectorul 2, Bucuresti si a fost completat cu schema redusa cod 57, in total 22 de variante la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 154,50 lei. Pe langa premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au inregistrat si 20 de castiguri de categoria a IV-a, in valoare totala de 600 de lei, suma totala castigata fiind de 9.646.732,64 de lei.

Este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49

Acesta este al doilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 25.02.2024 si a fost in valoare de 36.450.832,24 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.

Secretariat General Comunicare și Registratură