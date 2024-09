A început „mica recalculare”. Marius Budăi a anunțat ce adeverinţe se iau în calcul. Ce detaliu important mai trebuie să știe pensionarii

A început „mica recalculare”, adică a doua etapă de a pensiilor. Cei vizați sunt cei care au avut venituri nepermanente și se adresează tuturor celor care s-au pensionat până în anul 2001.

Pentru a mai primi ceva în plus la , pensionarii trebuie să depună la Casele Teritoriale de Pensii adeverințe din care să reiasă veniturile lor nepermanente.

Angajatorii sunt obligați să elibereze adeverințele pentru justificarea veniturilor nepermanente ale pensionarilor, iar în cazurile în care firma a falimentat, actele vor fi căutate la firmele de arhivare care păstrează statele de plată.

„Este vorba doar despre recunoșterea drepturilor”

De la data de 1 septembrie, timp de 6 luni, pensionarii care au lucrat în acord global pot duce la Casele de Pensii adeverințele doveditoare. Și cei care au beneficiat de sporuri sau prime când erau în activitate pot face același lucru. Însă, aceste adeverințe costă mii de lei.

„Termenul acesta de mica, mare calculare este folosit in comunicare publică, eu nu pot sa imi insusesc asa ceva ca specialist care am condus o casa de pensii, este vorba doar despre recunosterea drepturilor care se cuvin din acele sporuri cu caracter nepermanent, a spune sporuri simplu nu este corect si sa nu inducem in eroare seniorii Romaniei”, a precizat Marius Budăi pentru .

„Vorbim de acele sporuri cu caracter nepermament…Eu va spun, ca practician, ca am vazut foarte multe dosare, mii, poate chiar peste 10 mii de dosare cand eram director la Botosani, unde fiecare cetatean isi depunea acea adeverinta, sunt foarte multe doasre unde acele adeverinte sunt deja la dosar, vreau sa fac precizarea pentru acei seniori ca, daca acele adevrerinte sunt in conformitate cu legislatia de atunci, nu cu legislatia de acum, pentru ca acum, prin anexa la legea 360, s-a schimbat putin forma adeverintei, dar daca acele adeverinte sunt in conformitate cu legile de atunci, acele adeverinte sunt luate in calcul acum fara sa trebuiasca sa mai vina sa le depuna din nou”, a mai spus fostul ministru.

„Mulți au mers deja în instanță și au pierdut pe acordul global”

Marius Budăi a mai adăugat că persoanele care au lucrat după data de 01.04.2001, în perioada în care toate documentele se centralizau, nu mai au nevoie de adeverință, datorită faptului că datele sunt deja în sistemul informatic.

De asemenea, el a spus ce trebuie să facă cetățenii care întâmpină probleme în obținerea adeverinței.

„Mai este o categorie de persoane care au lucrat dupa 1.04.2001, cand toate documentele se centralizau, incepusera deja cei care au tinut contabilitati, cei care au avut afaceri cu firme isi aduc aminte cum mergeau cu celebrele dischete pe la AJOFM, pe la ITM, ANAF si depuneam acele declaratii pana la data de 25 ale lunii, acele date sunt deja in sistemul informatic, nu avem nevoie de adeverinte pentru ei.

Mai sunt cetateni care au norocul si angajatorii sunt in activitate, angajatorii sunt obligati sa le elibereze acele adeverinte fara bani, sunt obligati clar. Acum vine problema celor care nu mai sunt si oamenii nu au documentele, desi foarte multi au deja documentele depuse la dosar. Multi au mers deja in instanta si au pierdut pe acordul global, altii au castigat pe acordul global, dar documentele sunt la dosar. Toti acei oameni, daca stiu ca au acele documentele, acolo nu trebuie pentru ca pe acea digitizarea documentelor, s-au luat si s-au separat acele sporuri permanente care au rol permanent s-au separat de sporurile cu caracter nepermanent. Aici eu cred ca in termenul cel mai scurt, in colaborare cu arhiva nationala poate, cu Casa Nationala de Pensii pentru ca arhiva nationala stie foarte clar care sunt operatiunile de pastrare a documntelor, ce costuri implica aceasta pastrare, pentru ca ai nevoie de o anumita temepratura, ventilatie, cei de la resurse umane stiu ce inseamna o manipulare a dosarelor ca sa poti elibera o asemenea adeverinta, cred ca in termenul cel mai scurt acele plafoane date trebuie sa scada foarte mult astfel incat cetatenii sa isi poata permite”, a mai adăugat Budăi.

„Cetățenii trebuie să știe că oricând își găsesc un document, oricând se pot duce cu el”

Totodată, pensionarii sunt încurajați să meargă la Casa de Pensii pentru a face o cerere de recalculare, de fiecare dată când găsesc un document, precum sporul de noapte.

„De la începutul anului, spuneam ca puteti de pe acum sa depuneti acele adeverinte la Casa de pensii si sa solicitati acele clarificari, sa nu aglomeram atunci si pe parcursul acestor luni se pot depune adeverinte pana in martie si de atunci se ia recalcularea si de atunci se acorda sumele de la 1 septembrie in continuare si, chiar daca vine ulterior cu adeverinta se ia in calcul si se acorda drepturile incepand cu 1 a lunii urmatoare daca se depaseste perioada de martie. Cetatenii trebuie sa stie ca oricand isi gasesc un document, oricand se pot duce cu el, sa zicem sporul de noapte, la Casa de Pensii, sa faca o cerere de recalculare.”, a mai declarat fostul ministru.