Ce pensie are Adriana Trandafir. Actrița a primit decizia de recalculare: „Trebuie să supraviețuim și să trăim”

Îndrăgita actriță a fost întrebată, de curând, cum a fost momentul în care a ieșit la e, dacă s-a panicat.

„Am muncit mai mult decât atunci când eram instituționalizată”

Ea a spus că viața i s-a schimbat în bine.

“Nu eu am avut panică, cei din jurul meu au avut panică. Și toți mi-au spus: “Vai! Ce o să faci?” Și eu am spus: de abia aștept să ies la pensie și să fac lucruri pe care nu le-am făcut, ceea ce am încercat și vreau să spun că este extraordinar. Dar am muncit mai mult decât atunci când eram instituționalizată și viața mea s-a schimbat în bine de când fac ce vreau, când vreau, pentru cine vreau și cu cine vreau”, a spus Adriana Trandafir, potrivit .

„Trebuie să supraviețuim și să trăim”

De asemenea, renumita actriță a fost chestionată și dacă i s-a modificat pensia în urma recalculării.

“Pot să spun adevărul? Ieri am primit plicul, nu am apucat să-l desfac. Am avut spectacol la Câmpina. Vrei să spun ceva? Pot să mi-o mărească cât vor ei, viața merge mai departe. Ce să facem? Trebuie să supraviețuim și să trăim.

Dacă ne rezumăm la birocrație și la toate problemele astea de zi cu zi, care sunt într-o societate care e atât de schimbătoare și câteodată atât de strâmbă, încât sunt două variante: ori te strâmbi după ea, ori rămâi așa cum ești. Eu rămân așa cum sunt.

Păi dacă unii trăiesc din jumătate din pensia mea, eu ce să spun că nu? Eu spun că da. În primul rând că eu nu aș trăi numai din pensie, că eu aș face altceva: aș spăla șosele, aș îngriji de bătrâni, de copii, nu știu. Eu aș face ceva. Și acum fac ceva. Sigur! Nu! Se poate trăi ducându-ți crucea până la capăt. Asta nu înseamnă că e meritoriu. Cred că politically corect ar trebui să spun nu, dar eu spun că sunt oameni față de care mă mir cum supraviețuiesc. Și nu sunt răi și nu fac rău. Cum spunea bunica mea: ce faci, mamaie? Fac bine că nu fac rău, maică, înțelegi?”, a mai declarat Adriana Trandafir.