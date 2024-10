A plătit pe meditații 12.000 de euro și a fost admisă pe locul 71. După contestații a ajuns respinsă

Un caz șocant a avut loc la Facultatea de Arhitectură din București. s-au trezit respinși după ce au fost admiși și invers. Tinerii și părinții au fost furioși și au încercat să forțeze intrarea la facultate, mai ales după ce au aflat că situația nu se va schimba nici după contestații.

Jumătate din candidați au depus contestație

Părinții și tinerii au cerut să fie lăsați să intre la conferința de presă pentru a putea cerea explicații rectorului, dar li s-a interzis accesul de către paznici, conform

Aproape jumătate dintre candidați . După ce a plătit 12.000 de euro pentru meditații, o tânără s- trezit respinsă, după ce inițial a fost pe poziția 71, acum este pe locul 422.

„Acum două zile eram admisă pe poziţia 71, la taxă. Iar acum aflu că sunt respinsă pe poziţia 422. Am făcut patru ani de meditaţii, de patru ani nu mai am weekend, lucrez non-stop şi ştiu exact ce am făcut la testul ăla acolo”, a spus tânăra.

Eroarea care a dus la modificarea notelor

Rectorul de la Facultatea de Arhitectură din București a organizat o conferință de presă pentru a le explica părinților și tinerilor ce s-a întâmplat.

„La transcrierea rezultatelor în sistemul informatic, dintr-o eroare umană, codul unei planşe secretizate a fost consemnat de două ori, acest lucru decalând corelarea corectă dintre nota probei practice şi nota portofoliului pentru un număr de 297 de candidaţi”, spune Bogdan Guiu, lector.

Eroarea a făcut ca niște candidați să aibă notele mai mici decât cele afișate, iar alții aveau note mai mari decât au primit.

Conform regulilor facultății, notele nu se pot schimba nici după contestație, iar mulți părinți vor să facă plângeri la DNA.