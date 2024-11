Accident în lanț din cauza poleiului la Alba Iulia: 16 mașini au fost implicate

Un cccident în lanț a avut loc marți dimineața la Alba Iulia. Nu mai puțin de 16 vehicule au fost implicate în accidentul produs la ieșire din municipiu spre Sebeș.

Incidentul a avut loc în contextul în care, în zonă a fost semnalat polei pe carosabil, potrivit .

Au fost înregistrate opt tamponări față-spate, în care au fost implicate 16 autoturisme.

În zona accidentului traficul rutier a fost îngreunat și s-a circulat alternativ. Câteva dintre mașinile implicate în carambol au fost transportate pe platformă de la locul accidentului. În urma evenimentului rutier nu au fost înregistrate persoane rănite.

Alba Iulia se află sub atenționare Cod Galben de ceață, marți dimineața iar vizibilitatea este scăzută, sub 200 m și izolat sub 50 m.