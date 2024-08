Actrița Gena Rowlands, cunoscută pentru rolul său în filmul „The Notebook”, a murit. Care a fost cauza decesului

Lumea filmului internațional se află în , după ce Gina Rowlands, una dintre cele mai apreciate actrițe americane, s-a stins din viață la 94 de ani. Anunțul trist a fost făcut de către fiul ei, regizorul Nick Cassavetes.

Actrița a lăsat în urmă o moștenire cinematografică de apreciat

Gina Rowlands a fost cunoscută mai ales pentru rolurile sale în filmele „The Notebook” și „A Woman Under the Influence”. Aceasta a câștigat de trei ori premiul Emmy și a fost de două ori nominalizată la Oscar, potrivit

Actrița a murit din cauza aceleași afecțiuni pe care a avut-o într-un rol

În filmul „The Notebook”, regizat de Nick Cassavetes, Rowlands a interpretat rolul unei femei care suferea de aceeași boală pe care actrița o avea în viața reală, anume Alzheimer. Rolul ei din „A Woman Under the Influence” (1974), o dramă scrisă și regizată de soțul ei, John Cassavetes, i-a adus prima nominalizare la . A doua nominalizare a venit pentru rolul din „Gloria” (1980), tot sub regia lui John Cassavetes.

În noiembrie 2015, Rowlands a fost onorată cu un Oscar onorific la Premiile Guvernatorilor, recunoaștere a contribuției sale excepționale la cinematografie.

Rowlands împreună cu soțul ei au câștigat recunoașterea internațională pentru crearea unora dintre cele mai influente filme ale vremii, anume „Faces” (1968), „Minnie and Moskowitz” (1971), „Opening Night” (1977) și „Love Streams” (1984).

Fiul actriței a făcut anunțul trist

În luna iunie, Nick Cassavetes a dezvăluit că mama sa a fost diagnosticată cu Alzheimer.

„I-am cerut mamei mele să joace rolul bătrânei Allie şi am petrecut mult timp vorbind despre Alzheimer. Iar acum, de cinci ani, ea are Alzheimer”, a transmis Nick Cassavetes pentru Entertainment Weekly.