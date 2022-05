Actrița Viorica Vodă, noi mărturisiri în lacrimi despre hărţuirea sexuală din lumea cinematografiei: „Un regizor mi-a smuls sutienul” (VIDEO)

Viorica Vodă a făcut noi la care a fost supusă după ce a jucat în filmul „Filantropica” și din cauza cărora a trebuit să facă terapie ani întregi.

Viorica Vodă, noi declarații despre hărțuirile sexuale din lumea filmului

Actrița a povestit o situație concretă în care a fost hărțuită: „Mi s-a întâmplat cu un regizor. Mi-a dat un număr de telefon pe scenariu. Mi-a zis să-l sun după ora 17.00, să-i zic ce melodie cânt. Nu l-am sunat. Filmarea a fost grea, jucam pe tren şi, la un moment dat, regizorul mi-a cerut să renunţ la sutien. Nu am vrut, a început să urle și m-a jignit faţă de toată echipa. M-a ridicat şi mi-a smuls sutienul de pe mine. Mi-a spus să am o scenă erotică cu colega mea. M-am blocat, am început să plâng cu sughiţuri și tremuram. Pentru că nu l-am sunat în privat, el a făcut asta”.

Vodă a mai precizat că fiul respectivului regizor e jurnalist.

Viorica Vodă: Femeile sunt foarte agresive între ele

Actrița remarcat faptul că, de multe ori, cele care critică primele sunt chiar femeile: „Am suferit, am plâns. Ca să faci psihoterapie sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste sentimente şi mereu când am fost pusă în situaţii am trecut cronic prin nişte stări. Oamenii judecă superficial. De cele mai multe ori, femeile sunt foarte agresive între ele. Am avut o situaţie la Notarra. Am fost într-o situaţie de calomnie. Am fost atât de şocată că n-am ştiut cum să reacţionez. Toată echipa nu a solidarizat cu mine, ci cu agresoarea”

Actrița a mai spus că nu poate să aibă încredere în bărbații care lucrează în teatru: „Cei mai mulţi bărbaţi care m-au abordat, au fost bărbaţi însuraţi. M-au dat afară de la master pentru două eseuri pe care le-am scris pe această temă”.

Mai mulți oameni din teatru și film au reacționat la discursul Vioricăi Vodă de la , dar alții, precum actorul Mircea Diaconu,